Deputatul Mihai-Adrian Țiu acuză voturi în orb în Parlament și cere declasificarea unui document privind prezența militară

Deputatul Mihai-Adrian Țiu susține că parlamentarii au fost puși să voteze în necunoștință de cauză, o decizie cu impact major asupra securității României, după ce documentul aferent ar fi fost clasificat și analizat superficial. Acesta reclamă lipsa de transparență, absența unei dezbateri reale și participarea parțială fizică în plen, solicitând public președintelui Nicușor Dan declasificarea documentului și reluarea discuțiilor. Totodată, îi cere premierului Ilie Bolojan clarificări privind scopul și riscurile dislocării de trupe pe teritoriul țării, subliniind că sprijinul pentru parteneriatele internaționale, inclusiv cu NATO, trebuie să fie însoțit de transparență și responsabilitate față de cetățeni.

„Trebuie să spunem poporului român adevărul. Aceasta este datoria noastră, a celor care am fost trimişi în Parlament pentru a apăra şi reprezenta interesele naţionale. Nu putem pretinde că acţionam responsabil dacă votăm decizii majore pentru ţară fără să ştim exact ce riscuri implică acestea.

Fiecare dintre noi, trebuie să ne asumăm public ceea ce se întâmplă în Parlamentul României. Îi întreb direct pe colegii mei parlamentari: Cum puteţi vota în necunoştinţă de cauză ceva ce nu aţi citit? Cum puteţi ridica mâna pentru o decizie cu implicaţii majore asupra securităţii şi suveranităţii României, dacă documentele nu au fost analizate sau dezbătute în mod real înainte? În calitate de deputat ales de români să îi reprezint în Parlament, nu îmi pot angaja propria ţară într-o hotărâre atât de importantă fără să ştiu exact ceea ce votez.

Realitatea este una îngrijorătoare: documentul pe baza căruia ni s-a cerut votul a fost clasificat, iar accesul la informaţii a fost strict limitat. Parlamentarii au fost puşi în situaţia de a-l răsfoi în grabă, în câteva minute, fără o analiză sau o dezbatere serioasă. Mai mult, în sala de plen nu au fost prezenţi fizic nici măcar jumătate din numărul de parlamentari, restul votând online, practic, în necunoştinţă de cauză. Intervenţia mea în Parlament a fost una clară: am cerut transparenţă, dialog şi consultare, având în vedere importanţa deciziei pe care România trebuia să o ia privind dislocarea de forţe şi echipamente militare pe teritoriul ţării noastre. Condamn modul în care s-a desfăşurat această procedură de vot pentru că nu a fost alocat suficient timp parlamentarilor să studieze documentele.

Domnul preşedinte de şedinţă a minţit poporul român chiar de la tribuna Parlamentului. Cum poate spune că a existat timp suficient de analiză, când parlamentarii nu au avut nici măcar acces real la informaţii? Noi parlamentarii, cum putem vota un document pe care nu îl cunoaştem? Am solicitat în comisie câteva clarificări esenţiale, dar nu am primit niciun răspuns. Ședinţa a fost închisă imediat, iar de la tribuna Parlamentului ni s-a spus că a existat suficient timp pentru citirea documentului. Nu sunt împotriva parteneriatelor internaţionale şi nici împotriva NATO. Însă parteneriatele reale se bazează pe transparenţă şi respect reciproc. Există state membre NATO care au spus „nu” în situaţiile în care au considerat ca interesele lor naţionale trebuie protejate. A spune „nu” atunci când nu ai informaţiile necesare nu înseamnă lipsă de loialitate, ci responsabilitate faţă de propriul popor. Cer public preşedintelui României, Nicuşor Dan, declasificarea documentului pe baza căruia ni s-a cerut să votăm. Nu doar Parlamentul trebuie să ştie. Poporul roman trebuie să fie informat. Deciziile majore nu se iau pe sub masă şi nu se ascund în spatele unor clasificări care împiedică dezbaterea. Mă adresez public domnului prim-ministru Ilie Bolojan, în situaţia în care Guvernul României deţine mai multe informaţii decât Parlamentul.

Vă solicit să ne comunicaţi clar: pentru ce tip de exerciţii vor intra aceste trupe în România? Românii au dreptul să ştie pentru ce misiune vin aceste trupe pe teritoriul ţării noastre şi ce activităţi vor desfăşura. Domnule prim-ministru, ştiţi exact ce vor face aceste trupe pe teritoriul României sau aţi acceptat imediat mesajul transmis şi acum Parlamentul este pus doar să voteze formal o decizie deja luată? Asta nu înseamnă un parteneriat transparent, iar românii vor să ştie adevărul.

Vor să ştie pentru ce exerciţii sunt trimise aceste trupe şi ce riscuri implică acestea pentru România. De aceea solicit din nou public, declasificarea documentului şi reluarea dezbaterii în Parlament. Le transmit public colegilor mei din Parlament: nu este corect şi nu este democratic faţă de poporul român să votezi ceva ce nu cunoşti. Este timpul să avem curajul să spunem adevărul şi să votăm în cunoştinţă de cauză. Românii vor vedea cu adevărat cine respectă această ţară şi cine îşi acordă votul fără să ştie ce votează! Un popor unit nu poate fi învins!”, este declarația deputatului Mihai-Adrian Țiu.