Balșul, reconstruit „ca un puzzle”. Primarul Cătălin Rotea promite finalizarea proiectelor majore până în 2028

Orașul Balș trece printr-un proces amplu de transformare urbană, descris de primarul Cătălin Rotea drept o reconstrucție zonă cu zonă, în care fiecare intervenție completează treptat imaginea unui oraș modernizat. Într-un mesaj public recent, edilul a subliniat că schimbările nu au fost rezultatul unui joc, ci al unei responsabilități asumate într-un context dificil, marcat de lipsuri și degradare.

„Un oraș se reconstruiește zonă cu zonă, exact ca un joc de puzzle. Pentru mine, însă, reconstrucția orașului nu a fost un joc, ci o responsabilitate asumată și construită cu greu, în 5 ani, de la o realitate dezolantă la un viitor plin de speranță”, a transmis primarul.

Declarația vine pe fondul mai multor proiecte de infrastructură și regenerare urbană derulate în ultimii ani în Balș. Administrația locală a mizat pe o abordare etapizată, intervenind pe cartiere și zone distincte, de la reabilitarea străzilor și modernizarea spațiilor publice, până la investiții în utilități și servicii publice.

Printre cele mai vizibile proiecte se numără: modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere și pietonale, reamenajarea zonelor verzi, inclusiv a Parcului Central, cu fonduri europene, investiții în unități medicale și în dotarea acestora, proiecte de eficientizare energetică pentru clădiri publice.

Aceste intervenții au schimbat treptat imaginea orașului, într-un ritm care, potrivit administrației, va continua accelerat în următorii ani.

În mesajul său, edilul își asumă un termen clar, anul 2028 pentru finalizarea promisiunilor majore făcute comunității.

„Construim orașul zonă cu zonă și ne îndeplinim toate promisiunile până în 2028, pentru că bălșenii merită din plin acest lucru”, a mai transmis acesta.

Balșul rămâne un oraș în plină transformare, unde rezultatele sunt vizibile, dar procesul este departe de a fi încheiat. Declarația primarului sugerează o viziune etapizată și pragmatică, în care fiecare proiect finalizat devine o piesă dintr-un tablou mai amplu.