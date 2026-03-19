SJU Slatina. Prevenția începe devreme. Când și de ce sunt esențiale controalele ginecologice pe parcursul vieții

Spitalul Județean de Urgență Slatina transmite, prin vocea medicului specialist obstetrică-ginecologie Alexandra Popescu, un mesaj clar pentru femei, grija pentru propria sănătate trebuie să fie o prioritate constantă, începută încă din adolescență. Primul consult ginecologic este recomandat între 12 și 15 ani, odată cu debutul menstruației, pentru educație, prevenție și depistarea timpurie a eventualelor probleme. Ulterior, controalele regulate devin esențiale, mai ales între 18 și 30 de ani, când începe screeningul pentru cancerul de col uterin și pot apărea afecțiuni precum chisturile ovariene sau endometrioza. După 30 de ani și până la premenopauză, riscul unor patologii precum fibroamele sau polipii crește, iar monitorizarea atentă, inclusiv prin ecografii, devine crucială. Medicii subliniază importanța controalelor anuale și a respectării recomandărilor privind screeningul, deoarece depistarea precoce poate face diferența între tratament simplu și complicații severe. Campania „Mai bine pentru sănătatea femeii” încurajează responsabilitatea, informarea și prevenția ca piloni ai unei vieți sănătoase.

„Este foarte bine să aveți grijă de dumneavoastră, să vă puneți pe primul loc, pentru că așa puteți avea grijă și de ceilalți. Indicat ar fi ca primul control ginecologic se facă încă din adolescență, între 12-15 ani, când apare menstruația, pentru a se discuta despre tulburările de ciclu menstrual, pentru a ști adolescenta la ce să se aștepte pe parcursul lunilor următoare, pentru a discuta despre problemele benigne care pot apărea în această perioadă, pentru a i se explica beneficiul vaccinării anti-HPV, mai ales înainte de începerea vieții sexuale, pentru educație sexuală, de ce nu, pentru că vârsta la care se începe viața sexuală este din ce în ce mai scăzută, pentru a se putea proteja de bolile, de infecțiile cu transmitere sexuală, și, de asemenea, de o sărcină nedorită în adolescență. De la 18 ani, la 30 de ani, deja începem să facem screening pentru cancerul de col uterin. În această etapă de vârstă, ne întâlnim frecvent cu patologie benignă, mai rar fibroame sau polipi, dar poate fi vorba de endometrioză, de chisturi ovariene, de patologia colului uterin, sindromul de ovare micropolichistice, de asemenea, poate fi diagnosticat în această perioadă, mai târziu, 30-50 de ani, până în premenopauză. Încep să apară polipi, încep să apară fibroame, de asemenea, patologia colului uterin trebuie investigată atent dacă apare, screening-ul continuă pentru cancerul de col uterinin, ecografiile transvaginale sau transabdominale, depinde de situație, ne ajută să diagnosticăm o patologie uterină. Ideal este să se facă un consult anual, iar screening-ul pentru cancerul de col uterin depinde de rezultatele la investigațiile anterioare, fie anual, fie la 2-3 ani, dacă totul este în regulă. Este foarte important ca femeia să respectăm aceste indicații, pentru a nu se ajungem la patologie în stadiul avansat, pentru a putea preveni anumite patologii și pentru a putea vindeca ce este în stadiul incipient. Ce este descoperit la timp, poate fi vindecat”, transmite dr. Alexandra Popescu, medic specialist obstetrică-ginecologie.