Polițiștii olteni, acțiuni în școli pentru siguranța elevilor

Peste 250 de elevi și profesori din Drăgănești-Olt și Balș au participat, în ultimele zile, la acțiuni derulate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară, menite să combată consumul de droguri și comportamentele de risc. În paralel, oamenii legii au verificat școli, restaurante, cafenele și săli de jocuri, vizând respectarea legislației privind tutunul și ordinea publică. Activitățile continuă în Slatina și vor fi extinse la nivelul întregului județ, în încercarea de a asigura un mediu educațional mai sigur pentru tineri.

„În perioada 17–18 martie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, împreună cu structurile de ordine publică și criminalistică, au desfășurat activități informativ-preventive în unități de învățământ din orașele Drăgănești-Olt și Balș. Acțiunile au avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță în mediul școlar, prevenirea consumului și traficului de droguri și alte substanțe interzise, precum și descurajarea implicării elevilor în fapte antisociale. De asemenea, au fost vizate reducerea absenteismului școlar și conștientizarea riscurilor asociate comportamentelor deviante. Totodată, polițiștii au desfășurat verificări pentru respectarea legislației în vigoare privind comercializarea și consumul produselor din tutun, conform Legii nr. 349/2002, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1991. În urma activităților desfășurate, au fost verificate 5 unități de învățământ și au fost controlate 10 unități de alimentație publică, 2 restaurante sau cafenele, precum și 2 săli de jocuri de noroc sau pariuri sportive. Pe linie preventivă, polițiștii au organizat 11 activități de informare și conștientizare, la care au participat peste 250 de elevi și cadre didactice. În cadrul întâlnirilor, elevii au primit recomandări privind adoptarea unui comportament responsabil, evitarea consumului de substanțe interzise și importanța frecventării cursurilor școlare, fiind încurajați să ia decizii sănătoase și sigure pentru viitorul lor. Astăzi, (n.r. 19 martie) activitățile sunt în desfășurare în municipiul Slatina, urmând ca astfel de acțiuni să continue și în perioada următoare, la nivelul întregului județ, pentru asigurarea unui climat educațional sigur și protejarea tinerilor împotriva comportamentelor de risc”, transmit reprezentanții IPJ Olt.