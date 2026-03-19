ITM Olt. Amenzi de până la 40.000 lei pentru munca la negru

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt atrage atenția angajatorilor că sancțiunile pentru munca nedeclarată au fost majorate semnificativ, ajungând la 40.000 de lei pentru fiecare persoană depistată fără contract de muncă. Noile prevederi, aplicabile din decembrie 2025, înăspresc regimul contravențional și pot duce la amenzi totale de până la 1 milion de lei. Autoritățile anunță controale intensificate și subliniază că respectarea obligației de a încheia contracte de muncă înainte de începerea activității este esențială pentru protejarea angajaților și evitarea sancțiunilor drastice.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt reamintește angajatorilor faptul că, începând cu 18 decembrie 2025, conform prevederilor art.XXXIV din Legea nr.239/15.12.2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.1160/15 decembrie 2025, articolul 260, alineatul (1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sancţionează cu amendă de 40.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 1.000.000 lei. Prin acțiunile de control desfășurate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt urmărește în principal, identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale privind munca nedeclarată, precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării acestor prevederi”, transmit reprezentanții ITM Olt.