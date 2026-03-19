Corabia. Proiect de peste 20 de milioane de lei pentru transformarea transportului public local

Locuitorii din Corabia văd primele semne concrete ale unui proiect amplu de modernizare urbană, finanțat din fonduri europene, în valoare de peste 20,6 milioane de lei. Autoritățile locale au demarat lucrările de reabilitare a trotuarelor pe străzile Traian, Carpați și Dumitru Buzdun, parte dintr-un plan mai larg care vizează transformarea mobilității urbane. Proiectul „Alternative sustenabile pentru transport local” promite nu doar infrastructură pietonală modernizată, ci și introducerea transportului public local, autobuze electrice, piste pentru biciclete, stații de bike-sharing și un sistem digital de ticketing. În ansamblu, inițiativa urmărește să ofere locuitorilor alternative de deplasare mai rapide, mai sigure și mai puțin poluante, schimbând semnificativ modul în care se circulă în oraș.

„Azi (n.r. 17 martie) au fost demarate lucrările la trotuarele de pe străzile Traian, Carpați și Dumitru Buzdun din cadrul proiectul cu fonduri europene al Primăriei Orașului Corabia, Alternative Sustenabile pentru Transport Local în Orașul Corabia. Obiective specifice ale proiectului: Înființarea serviciului de transport public local în Orașul Corabia, înființarea unor trasee de transport public local in orașul Corabia, construirea/ modernizarea stațiilor de transport public, achiziționarea de autobuze electrice utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători, inclusiv stații de alimentare, crearea unui sistem de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”), extinderea rețelelor destinate circulației bicicletelor, amenajarea unor stații de bike sharing pentru biciclete, amenajarea unui traseu pietonal pe direcția est – vest, promovarea alternativelor nepoluante de transport local. Valoarea totală a proiectului este de 20.644.125,81 lei”, transmit reprezentanții Primăriei Corabia.