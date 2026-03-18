Stelian Bărăgan preia conducerea ADR Sud-Vest Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are, începând de marți, 17 martie, un nou director general. Numirea lui Stelian Bărăgan a fost oficializată în cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională, într-un context considerat crucial pentru evoluția regiunii. Cu o experiență consistentă în gestionarea fondurilor europene și un parcurs profesional care îmbină administrația publică și mediul academic, acesta preia conducerea instituției într-o perioadă marcată de alocări financiare record și de un număr semnificativ de proiecte aflate deja în implementare.

„Stelian Bărăgan este noul director general al ADR Sud-Vest Oltenia. Numirea sa a fost oficializată în ședința CDR Sud-Vest Oltenia desfășurată astăzi (n.r. 17 martie). Inginer de profesie, cu o experiență solidă în gestionarea fondurilor europene (fost secretar de stat în MIPE și director OIR POS-DRU Sud-Vest Oltenia) și o carieră dedicată administrației publice și mediului academic, Stelian Bărăgan vine la conducerea instituției într-un moment important pentru viitorul regiunii, marcat de o valoare record a fondurilor europene și de un portofoliu vast de proiecte aflate în faza de implementare”, se arată în comunicatul ADR Sud-Vest Oltenia.