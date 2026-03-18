Sfârșit fulgerător pentru un pompier oltean

Comunitatea pompierilor olteni este în doliu după trecerea în neființă a subofițerului Adrian-Iliuță Mihăilescu, care s-a stins brusc la doar 45 de ani, după aproape două decenii de activitate în slujba cetățenilor. Apreciat pentru profesionalismul și devotamentul său, acesta a făcut parte din Stația de Pompieri Stoenești, unde și-a îndeplinit misiunile cu responsabilitate și onoare. Trupul neînsuflețit este depus la locuința sa din comuna Scărișoara, iar înmormântarea va avea loc joi, 19 martie, cu onoruri militare, la Biserica „Sfântul Nicolae”. Colegii și conducerea ISU Olt transmit condoleanțe familiei îndurerate și îl vor păstra în amintire ca pe un camarad dedicat și un om de aleasă calitate.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt aduce, cu profundă durere, un ultim omagiu celui care a fost, timp de peste 19 ani, parte din familia pompierilor olteni, Plutonier adjutant Mihăilescu Adrian-Iliuță, plecat dintre noi, fulgerător, la doar 45 de ani. Încadrat la Stația de Pompieri Stoenești, pe funcția de subofițer operativ principal, colegul nostru și-a îndeplinit misiunile cu profesionalism, onoare și devotament față de cetățeni, colegi și arma pompierilor. Suntem alături de familia îndurerată și de cei apropiați, în aceste momente de grea încercare. Adrian va rămâne veșnic în amintirea noastră ca un pompier dedicat și un om de aleasă calitate. Trupul neînsuflețit va fi depus astăzi, 18 martie, la locuința din comuna Scărișoara. Înmormântarea, cu onoruri militare, va avea loc joi, 19 martie, de la ora 13.00, la Biserica „Sfântul Nicolae” din comuna Scărișoara. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, transmit reprezentanții ISU Olt.