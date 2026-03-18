Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „România deschide oficial exporturile agroalimentare către China și pregătește extinderea pe noi segmente”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță un moment de referință pentru sectorul agroalimentar românesc, semnarea protocoalelor de export cu China pentru carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice. Autoritățile estimează că, în cel mult două luni, vor începe și livrările de cereale, în timp ce negocierile pentru exportul de carne de porc și produse procesate sunt într-un stadiu avansat. Oficialul subliniază că România își consolidează capacitatea de producție prin investiții de aproximativ 2 miliarde de euro în procesare și prin dezvoltarea celui mai mare abator de porci din sud-estul Europei, cu obiectivul de a transforma țara într-un lider regional în producția de alimente.

„Este oficial! România începe exporturile spre China. Astăzi (n.r. 18 martie) au fost semnate protocoalele de export dintre România și China pentru carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice. În maximum 2 luni vom începe și exportul de cereale și suntem în discuții avansate pentru a începe exporturile de carne de porc și produse procesate din porc. România are capacitatea de a produce, avem deja în derulare investiții de 2 miliarde de euro în fabrici de procesare și construim cel mai mare abator de porci din sud-estul Europei. Împreună cu fermierii și procesatorii români transformăm România în cel mai mare producător de alimente din regiune”, transmite ministrul Barbu.