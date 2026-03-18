Doliu în învățământul slătinean

Unul dintre cei mai cunoscuți profesori de matematică din județul Olt, Marian Gușatu a încetat ieri din viață.

Profesor, doctor în științe matematice, cu o carieră legată aproape exclusiv de Liceul Metalurgic, Marian Gușatu a ales statornicia la unitatea de învățământ slătineană, în pofida ofertelor de a profesa în altă parte.

În cariera sa a fost și director al Liceului Metalurgic, devenit între timp Liceul Industrial Nr. 1 Slatina.