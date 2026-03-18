Caracal, un oraș în plină transformare. 28 de șantiere deschise și promisiunea unui viitor mai confortabil

Municipiul Caracal traversează o perioadă intensă de modernizare, cu nu mai puțin de 28 de șantiere deschise în diverse zone ale orașului, fapt care generează disconfort temporar pentru locuitori. Viceprimarul Lari Pătran subliniază însă că aceste neplăceri sunt inevitabile în procesul de dezvoltare, lucrările finanțate din fonduri europene vizând reabilitarea și modernizarea infrastructurii urbane. Intervențiile se desfășoară inclusiv în Parcul „Constantin Poroineanu”, la Esplanadă, zona „7 scări” și Teatrul de Vară. Autoritățile locale dau asigurări că, odată finalizate, proiectele vor transforma semnificativ aspectul orașului, oferind un mediu mai atractiv și mai confortabil pentru toți cetățenii.

„Fără disconfort nu se poate crea confort. Odată cu finalizarea lucrărilor în proiectele aflate în implementare vom interveni pentru refacerea infrastructurii și ne vom bucura cu toții de schimbările pe care le facem pentru a avea un oraș primitor și confortabil pentru cetățenii nostri.

Orașul Caracal arată ca un mare șantier. Avem numeroase proiecte cu fonduri europene în implementare care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii în zone extinse. Acest lucru face ca disconfortul pentru cetățeni să fie mare. Se lucrează intens în zona și în interiorul Parcului Constantin Poroineanu. Am început lucrările în zona Esplanadei, la 7 scări, la Teatrul de Vară. Sunt 28 de șantiere deschise în oraș. Odată ce vor fi finalizate lucrările începute, fața orașului se va schimba semnificativ și ne vom bucura cu toții de beneficiile acestor lucrări”, transmite viceprimarul municipiului Caracal, Lari Pătran.