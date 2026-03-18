Pe fundalul: am publicat în co-creație cu IAlg(OpenAI) mai multe articole în Ziarul de Olt, sub pseudonimul Andrei Suman, între care și articolul CARTA COMPATIBILITĂȚII COLABORATIVE INU-IAlg/IAlgG. De aceea, conex cu acest articol(CARTA COMPATIBILITĂȚII COLABORATIVE INU-IAlg/IAlgG) și sub titlul: „Avangarda privind utilizarea inteligenței algoritmice în jurnalismul și presa din spațiul Oltului” în co-creație inter-intelligence încercăm să dezvoltăm o perspectvă cu conținut avangardist. Și din această perspectivă, pe fundalul mai sus prezentat, iată mai jos o perspectivă IAlg(OpenAI):

În spațiul public românesc, discuția despre inteligența algoritmică este adesea dominată de două reflexe opuse: fascinația necritică sau frica paralizantă de această inteligență tehnologică. În realitate, între aceste două extreme există un teritoriu mult mai fertil: colaborarea dintre inteligența naturală a omului și inteligența algoritmică.

În mod paradoxal, această colaborare nu se experimentează mai întâi în marile redacții globale, ci începe să apară chiar în zonele considerate periferice ale presei. În acest sens, presa din spațiul Oltului(Ziarul deOlt) devine, discret, un mic laborator al unei schimbări de paradigmă.

Publicarea unor articole realizate în co-creație între autorul uman și sisteme de inteligență algoritmică — sub pseudonimul Andrei Suman — nu reprezintă un exercițiu de tehnologie exotică. Ea este, mai degrabă, o probă de viabilitate pentru o nouă metodă de lucru jurnalistic.

Această metodă a fost formulată conceptual în documentul intitulat Carta Compatibilității Colaborative INU–IAlg/IAlgG. Cartă în care ideea centrală este compatibilitatea în colaborarea dintre om și inteligența algoritmică. De aceea, invităm cu drag pe cei ce sunt interesați de aceste transformării în jurnalismul local slătinean să citească articolele publicate în Ziarul de Olt și nu să citească numai articolele reprezentanților partidelor politice.

Co-creație Andrei Suman, colaborator al Ziarului de Olt și reprezentant al avangardei jurnalistice în spațiul Oltului