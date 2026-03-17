Polițiștii olteni intensifică acțiunile pentru protejarea minorilor

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt au desfășurat, la finalul săptămânii trecute, o activitate informativ-preventivă dedicată siguranței copiilor aflați în centrele de protecție. Acțiunea a avut loc în cadrul programului „Siguranța minorilor”, în parteneriat cu DGASPC Olt. Demersul a urmărit creșterea gradului de conștientizare în rândul beneficiarilor cu privire la riscurile asociate plecărilor voluntare din centrele de plasament. În cadrul întâlnirii, polițiștii au prezentat situații concrete care pot genera pericole, dar și consecințele legale ale implicării în fapte de natură penală sau contravențională. Discuțiile au vizat, totodată, aspecte legate de răspunderea juridică, atât în cazul minorilor, cât și al persoanelor majore. Accentul a fost pus pe necesitatea adoptării unui comportament responsabil și pe evitarea contextelor care pot afecta siguranța și dezvoltarea tinerilor.

Reprezentanții IPJ Olt subliniază că astfel de activități contribuie la prevenirea victimizării minorilor și la menținerea unui climat de siguranță în rândul acestora. În cadrul întâlnirii, tinerii au fost sfătuiți: să evite plecările neanunțate din centrele de protecție, să solicite sprijinul personalului atunci când se confruntă cu probleme, să conștientizeze riscurile la care se expun în lipsa supravegherii, să respecte normele legale și regulile sociale.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt va continua desfășurarea unor astfel de activități preventive, în colaborare cu instituțiile partenere, pentru protejarea minorilor și promovarea unui comportament responsabil în rândul acestora.