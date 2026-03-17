Ministrul Agriculturii, Florin Barbu anunță deschiderea pieței chineze pentru produsele românești: „O șansă majoră pentru fermieri și procesatori”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat semnarea unui memorandum de cooperare cu Republica Populară Chineză, un pas strategic care deschide accesul producătorilor români la una dintre cele mai mari piețe din lume. Acordul vizează facilitarea exporturilor agroalimentare, de la carne de pasăre și produse lactate până la produse acvatice, cereale și preparate din carne de porc, consolidând poziția României ca furnizor de produse cu valoare adăugată. Într-un context dificil pentru sectorul agricol, oficialul subliniază că asigurarea unor piețe stabile de desfacere este esențială, iar parteneriatul cu China creează premise pentru investiții, inovare și schimburi tehnologice în domeniul agroalimentar.

„Am semnat astăzi (n.r. 17 martie) alături de omologul meu din R. P. Chineză un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii, document în baza căruia vom facilita fermierilor noștri exportul produselor agroalimentare. Astfel, ne consolidăm poziția ca furnizor de produse cu valoare adăugată, deschidem piețe noi și atragem investiții în procesare. Am stabilit deja detaliile tehnice pentru trei protocoale de colaborare prin care vom începe exportul de carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice. Aceste documente vor fi semnate mâine. În plus, suntem într-un stadiu avansat de pregătire a documentelor pentru începerea exportului de cereale și produse procesate din carne de porc către China. Asigurarea unei piețe de desfacere stabile este cel mai important element din fluxul comercial, mai ales în această perioadă extrem de complicată pentru afacerile din agricultură. Memorandumul semnat astăzi deschide calea unei colaborări între cele două state în ceea ce privește securitatea alimentară, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea și schimbul de tehnologii moderne. Mulțumesc E.S. Dan-Horia Maxim, ambasadorul României în Republica Populară Chineză, președintelui ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, și tuturor celor implicați în această reușită pentru fermierii și procesatorii români!”, transmite ministrul Barbu.