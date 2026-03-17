Loctrans Slatina. Transport local gratuit pentru persoane vulnerabile

Primăria municipiului Slatina anunță, prin Direcția Generală de Asistență Socială, continuarea facilităților privind transportul public local gratuit pentru anumite categorii de persoane, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 131/29.04.2025, cu modificările și completările ulterioare. Măsura vizează sprijinirea persoanelor vulnerabile și asigurarea accesului acestora la mobilitate urbană în condiții decente.

Transportul gratuit pe toate liniile operate de S.C. LOCTRANS S.A. Slatina este acordat următoarelor categorii: persoane cu handicap grav sau accentuat, însoțitorii persoanelor cu handicap grav, doar în prezența acestora, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora, însoțitorii adulților cu handicap auditiv sau mintal accentuat, conform legislației, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat Această facilitate are rolul de a reduce barierele de deplasare și de a facilita accesul la servicii esențiale, inclusiv medicale și sociale.

Acordarea transportului gratuit nu este automată, ci se face în baza unei cereri depuse de beneficiari sau de reprezentanții legali ai acestora. Procedura vizează în special persoanele cu handicap și asistenții personali. Pentru locuitorii din Slatina, cererile sunt analizate și soluționate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, instituția responsabilă și de emiterea legitimației de transport urban. Un aspect important este faptul că legitimația emisă nu este valabilă doar local, ci poate fi utilizată pe întreg teritoriul României, fiind recunoscută de toate operatorii de transport public local.

Pentru a beneficia în continuare de gratuitate, persoanele domiciliate în Slatina trebuie să se prezinte trimestrial la Direcția Generală de Asistență Socială Slatina pentru vizarea legitimației de călătorie. Această viză confirmă dreptul de utilizare a transportului gratuit și este obligatorie pentru toate liniile deservite de Loctrans în municipiu.

Vizarea legitimațiilor se realizează la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Slatina, situat pe strada Frații Buzești nr. 6, după următorul program:

Luni – Joi: 08:00 – 16:45

Vineri: 08:00 – 14:00.