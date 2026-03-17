Braconaj piscicol combătut pe Olt. Controale și capturi ilegale confiscate

Comisarii Gărzii de Mediu Olt au intervenit pe barajul Ipotești, unde au descoperit și confiscat plase de pescuit ilegal, salvând zeci de kilograme de pește. Acțiunea, realizată cu sprijinul jandarmilor, face parte dintr-o serie de controale menite să protejeze biodiversitatea și să descurajeze exploatarea abuzivă a resurselor piscicole.

„Combaterea activităților ilegale în domeniul piscicol reprezintă o acțiune esențială pentru protejarea resurselor acvatice și menținerea echilibrului ecosistemelor naturale. În acest sens, comisarii de mediu din cadrul Comisariatului Județean Olt au desfășurat o acțiune de control pe barajul Ipotești al râului Olt, în dreptul localităților Osica de Sus și Fălcoiu, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt, menită să prevină și să sancționeze practicile de pescuit ilegal, utilizarea uneltelor neautorizate și exploatarea necorespunzătoare a resurselor piscicole. Utilizând ambarcațiunea din dotare, s-au identificat și extras 2000 ml plasă, fără marcă. De asemenea, a fost identificată și redată în libertate o cantitate de 40kg pește de diferite specii (șalău, știucă și biban). Prin astfel de demersuri se urmărește protejarea biodiversității, respectarea legislației în vigoare și responsabilizarea tuturor celor care desfășoară activități în domeniul piscicol. Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a descuraja activitățile ilegale și de a asigura protejarea patrimoniului natural. Mulțumim Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt pentru implicarea activă și sprijinul acordat în desfășurarea acestei acțiuni”, transmit reprezentanții Gărzii de Mediu Olt.