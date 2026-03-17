Are cărțile în mână. Gigel Știrbu ridică miza la nivel județean

Deputatul PNL Gigel Știrbu anunță lansarea unei inițiative extinse la nivelul întregului județ Olt, prin care consilierii Partidul Național Liberal vor depune proiecte de hotărâre pentru eliminarea păcănelelor din toate orașele. Demersul vine după decizia deja adoptată în Slatina, unde administrația locală condusă de primarul Mario De Mezzo a interzis jocurile de noroc, transformând orașul într-un caz singular la nivel național.

Știrbu susține că inițiativa răspunde unei presiuni publice tot mai vizibile, invocând reacțiile cetățenilor care cer eliminarea fenomenului pe care îl consideră nociv pentru viața socială și familială. În același timp, deputatul critică opoziția unor aleși locali PSD, sugerând că șansele de adoptare depind de voința politică din fiecare localitate. Proiectele au început să fie depuse începând cu 17 martie, iar obiectivul declarat este transformarea județului Olt în primul județ din România liber de păcănele.

„Bun găsit, dragi prieteni! Văzând succesul pe care l-a avut decizia primarului liberal Mario De Mezzo și a consilierilor municipiului Slatina, în urma adoptării deciziei sau hotărârii pentru eliminarea păcănelelor din orașul Slatina, făcând din Slatina primul oraș din România liber de păcănele, am luat decizia, împreună cu colegii mei din Partidul Național Liberal filiala Olt, să depunem prin reprezentanții noștri în Consiliile Locale din toate orașele din județul Olt proiecte de hotărâre prin care să se interzică păcănelele la nivelul întregului județ. De ce facem asta? Pentru că majoritatea celorlalte orașe din județul Olt sunt conduse de primari PSD. Văzând reacția unui consilier PSD la propunerea lui Mario De Mezzo de a scoate păcănelele din orașul Slatina, o reacție extrem de virulentă, extrem de viscerală, nu avem mare speranță că primarii PSD din județul Olt vor achiesa la această dorință, la această doleanță a cetățenilor. De ce spun asta? Pentru că văzând reacțiile cetățenilor la această propunere, e clar că oamenii își doresc să scape de acest flagel, să scape de aceste nenorocite de păcănele care distrug efectiv viața socială și viața familiilor din județul Olt. Ca atare, începând de astăzi dimineață (n.r. 17 martie), toți colegii noștri consilieri în consiliile locale ale primăriilor orășenești și municipale din județul Olt vor depune la secretariatul primăriilor, la registrătura acestor localități, aceste proiecte de hotărâri de Consiliul Local prin care să se interzică funcționarea păcănelelor în județul Olt. Astfel județul Olt poate deveni și va fi o decizie istorică, zic eu, primul județ din România liber de păcănele. Vă vom ține la curent cu acest demers și cu siguranță sperăm să avem succes. Vă mulțumesc, vă urez o zi excelentă”, este declarația deputatului PNL, Gigel Știrbu.