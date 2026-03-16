Razie de amploare la Slatina și în localitățile limitrofe

Polițiștii din municipiul Slatina au desfășurat, în noaptea de 14 spre 15 martie, o amplă acțiune de tip razie în oraș și în localitățile din apropiere, mobilizând efective mărite din mai multe structuri operative. Alături de polițiștii de ordine publică, rutieră, investigații criminale și criminalitate economică au participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt. Controalele au vizat prevenirea faptelor antisociale, combaterea violenței stradale, descurajarea traficului și consumului de substanțe psihoactive, precum și creșterea siguranței rutiere. În urma verificărilor efectuate în zone aglomerate, baruri și săli de jocuri de noroc, polițiștii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, au scos din trafic doi șoferi considerați un pericol pentru ceilalți participanți și au retras cinci certificate de înmatriculare ale unor autovehicule care nu îndeplineau condițiile legale de circulație.

„În noaptea de 14 spre 15 martie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au desfășurat o acțiune de tip „razie”, cu efective mărite, în municipiul Slatina și în localitățile limitrofe. Scopul acestor activități este unul simplu, dar esențial: siguranța comunității. Alături de polițiștii de ordine publică, rutieră, investigații criminale și investigarea criminalității economice, la acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt. Prin aceste activități, urmărim prevenirea faptelor antisociale, combaterea violenței stradale, descurajarea traficului și consumului de substanțe psihoactive, dar și creșterea siguranței rutiere. De asemenea, verificările au vizat zonele aglomerate, barurile și societățile cu profil de jocuri de noroc și pariuri sportive. În urma controalelor efectuate, pentru abaterile constatate au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale. Totodată, pentru neregulile constatate în trafic, polițiștii au scos din trafic doi conducători auto care reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și au retras cinci certificate de înmatriculare ale unor autovehicule care nu îndeplineau condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în tot județul Olt. Aceste activități nu au ca scop principal sancționarea cetățenilor, ci prevenirea situațiilor care pot pune în pericol siguranța oamenilor. Prin prezența activă în teren, urmărim ca fiecare persoană să se simtă în siguranță în comunitatea sa”, transmit reprezentanții IPJ Olt.