Primarul Cătălin Rotea: „Refacem toate străzile afectate și vom avea tot orașul Balș asfaltat”

Primarul orașului Balș, Cătălin Rotea, spune că problemele apărute pe unele străzi după extinderea rețelelor de apă și canalizare și după iarna dificilă din acest an vor fi remediate în perioada următoare. Edilul susține că lucrările la infrastructura esențială, aproximativ 30 de kilometri de rețele, erau necesare și trebuiau realizate înainte de asfaltare, iar administrația locală va reface până la finalul anului toate zonele afectate. Rotea promite continuarea asfaltărilor în cartiere precum Vârtina, Corbeni și Româna, dar și reabilitarea mai multor străzi și zone din oraș, menționând că obiectivul este ca Balșul să aibă infrastructură modernă, apă potabilă și străzi amenajate la standarde europene.

„Nu cred că e genul de comunicare politică sau administrativă cu care v-am obișnuit și nici nu este un atac politic la adresa cuiva. Imaginile pe care doar ce le-ați văzut sunt imagini din Balș, din orașul nostru, de acum două săptămâni. După ce am reabilitat sau am extins canalizarea și rețeaua de alimentare cu apă cu circa 30 de kilometri, după ce am avut cea mai grea iarnă din ultimii 10 ani, cu cele mai mari precipitații, așa arată în anumite zone orașul nostru. Eu voiam să vă spun doar că v-am auzit vocea și că v-am citit mesajele și că am vorbit cu fiecare dintre dumneavoastră pe teren și știu cum stau lucrurile. Și așa cum m-am ținut de promisiuni când v-am spus că voi asfalta strada Nufărului, strada Crizantemelor, jumate din strada principală din Vârtina, la fel vă promit că vom termina în cel mai scurt timp tot ceea ce înseamnă Vârtina, după care, în vară vom asfalta Corbeni, Româna cu refacere sau cu asfaltări și vom reabilita absolut toate străzile care au fost afectate până la finalul acestui an. Zona Pieței, zona Popa Șapcă, zona Trandafirilor, zona orașului vechi, strada Ion Creangă va intra în reabilitare chiar de săptămâna viitoare și absolut toate zonele care au fost afectate vor fi reabilitate. Vom avea apă potabilă în Balș, vom avea canalizări la blocuri care nu mai refulează. Sunt lucrări care trebuiau făcute acum 20 de ani dacă este să mă întrebați pe mine, dar acum au fost făcute. Nu putem să ne permitem să asfaltăm înainte să spargem, prin urmare doar după ce aceste lucrări esențiale pentru infrastructura orașului nostru vor fi finalizate și eu îmi doresc ca inclusiv strada principală Nicolae Bălcescu să fie finalizată în luna iulie sau august, să avem absolut tot orașul asfaltat. Iar strada principală va fi amenajată și stânga și dreapta, așa cum trebuie într-un oraș european, într-un oraș pe care dumneavoastră îl meritați”, este declarația edilului.