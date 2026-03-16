Lactarium nou la SJU Slatina pentru sprijinirea mamelor și a nou-născuților prematuri

Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina dispune de un Lactarium modern, amenajat pentru a sprijini mamele și îngrijirea nou-născuților, în special a celor prematuri internați la terapie intensivă. Spațiul este dotat cu șase pompe profesionale de muls și permite colectarea laptelui matern atât pentru bebelușii care au nevoie de îngrijire specială, cât și pentru mamele care întâmpină dificultăți în alăptare. Reprezentanții spitalului subliniază că laptele matern rămâne esențial pentru nutriția și imunitatea nou-născuților, contribuind la o dezvoltare sănătoasă încă din primele zile de viață.

„În cadrul Secției Neonatologie a fost amenjat un Lactarium, dotat cu șase pompe de muls profesionale. Această investiție ajută la colectarea laptelui pentru nou-născuții prematuri, aflați în compartimentul terapie intensivă, dar și pentru mamele care întâmpină probleme cu alăptarea. Lactarium-ul contribuie la sănătatea mamei și copilului. Laptele matern este esențial pentru nutriția nou-născuților, oferind imunitate și o dezvoltare optimă a copiilor! Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt”, transmit reprezentanții SJU Slatina.