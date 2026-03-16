Claudiu Târziu: „Statul se află, astăzi, într-o stare de putrefacție…”

Claudiu Târziu, jurnalist, implicat în societatea civilă, fondator al partidului AUR, fost senator, actualmente europarlamentar, părăsește partidul în aprilie 2025 pentru a pune bazele unui nou partid, Acțiunea Conservatoare, a fost prezent duminică, 15 martie, la Slatina, pentru a pune bazele filialei Olt a Acțiunii Conservatoare.

Cu această ocazie acesta a raspuns la câteva întrebări legate de ce a fost, ce este și ce urmează în legătură cu starea de fapt a societății românești.

Iată, în continuare dialogul…

Care este ținta, pe termen scurt, din partea unui nou partid, un partid care vine să rupă… De unde?

Ținta noastră este la Olt, ca și oriunde în altă parte în România. Și anume să obținem un rezultat foarte bun în alegerile locale care urmează, în septembrie 2028, și un rezultat foarte bun în alegerile parlamentare din același an. Vrem să venim la guvernarea locală și centrală nu pentru că este o ambiție de partid sau personală, ci pentru că este o nevoie stringentă de schimbarea politicelor publice făcute în România.

Noi credem că pot fi făcute politici publice în avantajul românilor, nu doar în dezavantajul românilor. Ne-am săturat, ca toți ceilalți cetățenii, de ceea ce se întâmplă în România la nivel politico-administrativ și credem că statul se află, astăzi, într-o stare de putrefacție. Nu mai funcționează absolut nimic, de la nivelul serviciilor unor primării comunale până la Curtea Constituțională decât aproximativ.

Legea este interpretată în fel și chip până își pierde sensul. Normele metodologice după care se aplică aceste legi nu sunt cunoscute nici măcar de funcționarii care ar trebui să le pună în practică și așa mai departe. Lucrurile acestea trebuie să înceteze cât mai curând, pentru că altfel nu putem să sperăm nici la o viață mai bună, nu putem să sperăm nici ca România să însemne ceva pe plan internațional.

Deci lucrurile trebuie să înceapă printr-o ordine făcută în stat. Noi știm, vrem și putem să facem această ordine. Avem un proiect de țară… Suntem singurul partid care a lansat un proiect de țară cu orizontul 2050, neînsemnând că vom face lucrurile în 2050, ci și așa cum orice logică ne îndeamnă să credem, o să o facem până atunci.

Începem de mâine, dacă suntem chemați, prin votul popular, la guvernarea locală și centrală, cu ordinea în stat, cu ordinea instituțională, cu ordinea constituțională, ordinea legală și ordinea morală.

Care este doctrina Acțiunii Conservatoare?

Noi suntem un partid conservator, iar conservatorismul este, înainte de a fi o doctrină, un mod de viață, care se bazează pe tradiție, care se bazează pe o experiență a generațiilor trecute, se bazează pe o zestre culturală și una spirituală.

De asemenea, pe lângă valorile acestea conservatoare, avem o viziune reformatoare. Și din acest punct de vedere, ne aliniem, cumva, cu partidele conservatoare și reformiste din Europa, care fac parte din grupul parlamentar european unde suntem și noi reprezentați, prin mine și prin Alteța Sa, Principele Șerban Dimitrie Sturza, colegul meu de Parlament European, cu care mă aflu și în conducerea partidului Acțiunea Conservatoare.

Vreau să vă duc puțin în ajunul plecării dvs. dintr-un alt partid, pentru a-l începe pe cel de astăzi. Am zis, dintr-un altul, fără a da numele celui în cauză.

La 15 martie 44 î.e.n, Cezar primea vreo 44 de pumnale înfipte în corp și era astfel trecut în lista foștilor care conduceau un imperiu care a mai dus-o vreo câteva secole după. Pe dvs. ce v-a durut cel mai mult în momentul în care ați părăsit partidul în cauză? Mai așteptăm câțiva ani să ne spuneți asta?

Nu, eu am vorbit despre lucrurile acestea chiar atunci, n-am făcut niciun fel de secret. Am făcut chiar o asemănare cu altfel de situație. M-am simțit ca un părinte care este dat afară din propria lui casă de propriului copil.

Pentru că asta reprezenta acel partid pentru mine. Eu l-am făcut. Eu i-am făcut instituțiile interne, doctrina, programul.

Tot ceea ce îi dădea lui substanță provenea de la mine și nu o spun cu vreo aroganță sau încerc să-mi dau importanță. Ci, pur și simplu, așa stau lucrurile. Pentru că nimeni altcineva nu era preocupat și nu știa să facă acest lucru.

Mai ales că nu se mai făcuse așa ceva în România. Noi ce-am avut ca partid de național este, să fim sinceri, veneau pe filieră național-comunistă.

N-am avut niciodată un partid conservator de dreapta serios. Până la acel partid, care a și mers vreo doi ani de zile pe acea direcție, până când a fost capturat și direcționat prin intermediul unora din membrii conducerii pe un alt drum. Și acum vedeți dvs. că este un drum al nostalgiei comuniste.

Este un drum înfundat. Nu mai faci diferența dintre acel partid și toate celelalte. Nu înțelegi ce sens mai are să existe acel partid.

Eu de aceea am plecat. Nu pentru că mi s-ar fi luat mie vreun galon sau ceva.

N-ar fi fost mai simplu să stați pe loc și să luptați din interior?

Dacă aș fi crezut că există vreo șansă să pot câștiga acea luptă la interior, sigur că aș fi făcut lucrul acesta. Dar să știți că până când disensiunile au apărut publice, lupta a fost de lungă durată. Eu am făcut tot ceea ce a stat în puterile mele, din martie 2022, când n-am mai fost copreședinte, pentru a ține acel partid pe direcția pe care i-am dat-o inițial.

La un moment dat, nu doar că mi-am dat seama că nu pot să fac asta, pentru că forțele contrare erau mult prea mari, dar, pur și simplu, am fost izolat și mi s-au luat abuziv puterile care erau statutare, date de congres. Și atunci, ce era să mai fac?