Caracal. Primăria pregătește achiziția a șase autobuze electrice

Administrația locală din Caracal pregătește un proiect important pentru modernizarea transportului public, care vizează achiziționarea a șase autobuze electrice și construirea infrastructurii necesare pentru operarea acestora. Inițiativa face parte din eforturile autorităților de a introduce un sistem de transport urban modern, eficient și prietenos cu mediul.

Potrivit primarului municipiului Caracal, Ion Doldurea, proiectul nu se rezumă doar la cumpărarea vehiculelor, ci presupune dezvoltarea unei infrastructuri complete care să susțină funcționarea transportului public electric.

„Desigur, vorbim de o infrastructură complexă care să permită introducerea transportului urban eco, modern”, a declarat edilul.

Planul administrației locale include achiziția a șase autobuze electrice, precum și instalarea unei stații de încărcare dedicată acestora. Autoritățile urmăresc reducerea poluării și îmbunătățirea mobilității urbane, oferind locuitorilor o alternativă de transport mai confortabilă și mai sustenabilă.