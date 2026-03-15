Niciodată nu e prea Târziu…

La Slatina, pe 15 martie 2026 a avut loc primul eveniment public legat de proiectul politic lansat de Claudiu Târziu, europarlamentar român, Acțiunea Conservatoare. Ținta la Olt este obținerea unui rezultat bun la alegerile locale și parlamentare din 2028.

Târziu a evidențiat starea de putrefacție a statului, incapabil să ofere politici publice în avantajul românilor.

Tot în opinia sa, în România nimic nu mai funcționează în zona publică, de la legi fără norme de aplicare, până la modul cum funcționează primăriile rurale…

Ca alternativă, Acțiunea Conservatoare vine, în opinia lui Claudiu Târziu, cu un proiect de țară cu orizont 2050.

În demersul ACT se află asumat și europarlamentarul Șerban Dimitrie Sturza.

În organizarea filialei Olt este implicat și fostul președinte al organizației județene a USR, Silviu Anton.



