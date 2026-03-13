Slatina. Autoritățile evaluează pagubele produse de alunecarea de teren de pe strada Grădiște

O comisie formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean Olt, ISU Olt și Inspectoratului de Stat în Construcții s-a deplasat astăzi, 13 martie, pe strada Grădiște din Slatina pentru a evalua pagubele provocate de alunecarea de teren. Verificările au fost realizate pe baza informațiilor transmise de Comisia de evaluare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Slatina. În urma constatărilor, va fi întocmit un raport-sinteză care urmează să fie analizat și aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt, iar ulterior transmis autorităților centrale competente. Între timp, fenomenul este în continuare monitorizat, deoarece alunecarea de teren se află în evoluție, iar la fața locului rămân echipaje ale ISU Olt, Jandarmeriei și Poliției Locale pentru supravegherea situației și prevenirea unor eventuale riscuri pentru populație.

„Comisia desemnată la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt, din care fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean, ISU Olt și Inspectoratului de Stat în Construcții, s-a deplasat astăzi pe strada Grădiște, pentru constatarea pagubelor, pe baza informațiilor transmise de Comisia de evaluare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Slatina. Comisia va întocmi un raport-sinteză, care va fi analizat și aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt și va fi transmis autorităților centrale competente, cu atribuții în domeniu. Alunecarea de teren este în evoluție, iar situația este monitorizată permanent, fiind prezente la fața locului echipaje din cadrul ISU Olt, IJJ Olt și Poliției Locale”, transmit reprezentanții ISU Olt.