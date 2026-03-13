Primarul Mario De Mezzo: „Slatina devine primul oraș liber de păcănele”

Primarul Mario De Mezzo a anunțat vineri, 13 martie 2026, că Slatina face un pas fără precedent, devenind primul oraș care interzice funcționarea sălilor de jocuri de noroc și a caselor de pariuri. Decizia a fost adoptată în ședința Consiliului Local de astăzi, după lungi dezbateri și presiuni publice. Edilul susține că măsura răspunde unei promisiuni făcute comunității și are ca scop reducerea impactului social al jocurilor de noroc. Potrivit acestuia, sălile existente vor putea funcționa doar până la expirarea autorizațiilor emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, astfel încât, în cel mult un an, acestea ar urma să dispară complet din oraș. Primarul a subliniat că a resimțit presiuni puternice după anunțarea proiectului, însă spune că sprijinul primit din partea locuitorilor l-a convins că decizia este una corectă pentru comunitate.

„Slatina este, începând de astăzi (n.r. 13 martie), primul oraș liber de păcănele. Am promis, am făcut. În ședința de Consiliu de astăzi, am aprobat proiectul de hotărâre prin care interzicem funcționarea sălilor de jocuri și caselor de pariu în municipiul Slatina. Presiunile asupra mea, de când am anunțat acest proiect, au fost uriașe. Însă, am știut că Slatina este cu mine. Încurajările dumneavoastră au contat enorm. Vor funcționa sălile de jocuri până când le expiră autorizația de funcționare pe care Oficiul Național al Jocurilor de Noroc le-a dat-o, dar în decursul a cel mult un an de zile, toate vor dispărea din Slatina. Nu sunt surprins că PSD-ul susține jocurile de noroc în Slatina. Domnul consilier local PSD a sărit și a luat apărarea unei industrii toxice, nocive, care omoară, literalmente, oamenii municipiului Slatina și nu numai. PSD-ul vrea în continuare sălile de jocuri în Slatina. Domnul vrea să vă dea autorizație. Toți puteți obține autorizația. În fața conștiinței mele, a lui Dumnezeu și a Slatinei, sunt sigur că am luat decizia corectă”, este declarația primarului Mario De Mezzo.