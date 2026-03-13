Sintagma „abilități de literație” (din englezescul literacy skills ) se referă, în sens larg, la capacitatea unei persoane de a scrie, interpreta și utiliza informația.

Explicația pe înțelesul tuturor:

Pe scurt, „literația” nu înseamnă doar să știi să citești și să scrii, ci și să poți înțelege ceea ce citești și să folosești acea informație în viața reală.

De exemplu, o persoană cu abilități bune de literație poate:

– să citească un text și să înțeleagă principalul, esența, fondul ;

– să interpreteze corect informațiile dintr-un articol, un contract sau știre;

– să scrie clar un mesaj, o cerere sau opinie;

– să analizeze critic ce citește (de exemplu să distingă între o informație adevărată și o manipulare).

Exemplu:

Abilități de literație apar în multe situații obișnuite:

– înţelegerea unui articol de presă;

– completarea unui formular;

– citirea instrucțiunilor unui medicament;

– interpretarea unui contract sau a unei facturi;

– scrierea unui e-mail clar.

Tipuri moderne de literatură

Astăzi se vorbește și despre forme extinse de literație:

– literație digitală – capacitatea de a folosi și evalua informația pe internet,

– literație media – înțelegerea modului în care funcționează presa și propaganda,

– literație financiară – capacitatea de a înțelege despre: bani, credite, dobânzi,

– literație științifică – înțelegerea conceptelor științifice de bază

O formulare foarte simplă

Dacă ar fi spus într-o propoziție foarte simplă:

„Abilitatea de literație reprezintă capacitatea unei persoane de a citi, înțelege și folosi informațiile scrise în mod inteligent.”

Comentariu: Prin explorare-interacțiune cu IAlg, am oferit o perspectivă pe înțelesul tuturor despre acest nou termen care a intrat în vocabularul curent. Acest termen este legat de partea de educație și formare. Competențe de alfabetizare care trec de suprafață și pătrund spre procesare și analiză critică, crearea de text și obținerea de capacități de comunicare, utilizarea tehnologiilor cognitive.

Co-creație inter-intelligence pentru utilitate publică, Andrei Suman