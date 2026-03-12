Slatina, în dialog despre viitorul administrației digitale la Digital Innovation Summit București

Municipiul Slatina a fost reprezentat la Digital Innovation Summit Bucharest, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tehnologiei și transformării digitale, unde primarul Mario De Mezzo a participat ca speaker într-un panel despre rolul inteligenței artificiale și al tehnologiilor emergente în modernizarea administrațiilor locale. În cadrul discuției, edilul a subliniat importanța digitalizării serviciilor publice și a unor instituții mai agile, capabile să răspundă rapid nevoilor cetățenilor. Prezența Slatinei la summit confirmă preocuparea administrației locale pentru inovație și pentru dezvoltarea unor servicii publice adaptate erei digitale, prin dialog și schimb de bune practici cu experți și lideri din întreaga lume.
„Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a participat ieri (n.r. 11 martie), în calitate de speaker, la panelul „Smart Local Governance: AI and Emerging Technologies for Resilient Communities”, organizat în cadrul Digital Innovation Summit Bucharest. Discuția a adus la aceeași masă lideri ai administrației locale, specialiști în securitate cibernetică și experți în tehnologie, pentru a analiza modul în care inteligența artificială și noile tehnologii pot transforma administrația publică și pot face comunitățile mai sigure și mai eficiente. În intervenția sa, primarul Slatinei a vorbit despre importanța digitalizării serviciilor publice, despre nevoia de administrații locale mai agile și mai conectate la tehnologiile viitorului, dar și despre rolul pe care orașele îl au în adoptarea unor soluții moderne care să simplifice relația dintre instituții și cetățeni. Participarea municipiului Slatina la un astfel de eveniment internațional confirmă preocuparea administrației locale pentru inovație, digitalizare și dezvoltarea unor servicii publice adaptate vremurilor în care trăim. Prin dialog și schimb de experiență cu specialiști și lideri din întreaga lume, Slatina își consolidează poziția în rândul orașelor care privesc cu încredere spre viitorul digital”, se arată în comunicatul Primăriei Slatina.
