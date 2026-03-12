Sâmburești. Primarul Iulian Preda anunță asfaltarea drumului din Ionicești și pregătirea unui parc fotovoltaic

Primarul comunei Sâmburești, Iulian Preda, anunță începerea lucrărilor de asfaltare pe strada Principală (DJ 678 G) din satul Ionicești, până la limita administrativă cu comuna Ciomăgești, investiție realizată cu sprijinul Consiliului Județean Olt. Edilul le mulțumește locuitorilor pentru răbdarea arătată în perioada în care circulația a fost dificilă și spune că administrația locală pregătește noi proiecte pentru comunitate, inclusiv construirea unui parc fotovoltaic care va reduce semnificativ cheltuielile cu energia pentru consumul public. În același timp, primarul anunță că primăria este aproape de obținerea finanțării pentru un proiect important pentru comună, despre care va oferi detalii după semnarea contractului.

„Au început lucrările pentru asfaltare a străzii Principale (DJ 678 G), sat Ionicești, comuna Sâmburești, până la limita administrativă cu comuna Ciomăgești. Mulțumim pe această cale domnului Președinte al Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, pentru finanțarea investiției. Ne cerem scuze pentru faptul că s-a circulat greu pe acest sector al drumului, dar am știut că se va asfalta și nu am mai investit bruma de bani în astuparea gropilor. De asemenea, vă aducem la cunoștință că în curând vor începe lucrările de construire a Parcului fotovoltaic producere energie electrică pentru consum public, obiectiv care va duce la mari economii de fonduri din bugetul local. În ciuda tuturor greutăților, suntem pe punctul de a obține finanțare pentru un obiectiv de suflet al comunei, un obiectiv la care țin extrem de mult, despre care vă vom anunța la momentul semnării contractului de finanțare. Chiar dacă guvernanții actuali urăsc mediul rural și sunt puși pe repede-înainte cu distrugerea satului românesc, doar o vorbă le mai spun: Nu mor caii când vor javrele! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, declară edilul.