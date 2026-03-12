Președintele PSD Olt, Marius Oprescu: „România are nevoie de decizii rapide, nu de ezitări la vârful Guvernului”

Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, critică lipsa de reacție a premierului în contextul presiunilor economice generate de scumpirea carburanților și de instabilitatea globală. Liderul social-democrat susține că miniștrii PSD au pregătit deja soluții pentru compensarea creșterilor de preț și îi cere premierului să asculte propunerile și să ia rapid decizii, avertizând că amânarea măsurilor într-o perioadă de criză poate avea costuri mari pentru economie și pentru populație.

„Criza cere reacție. Bolojan ezită. Șocurile economice globale cer reacții imediate. Ezitarea nu poate conduce un guvern, iar amânarea costă scump. România nu are nevoie de un premier rigid, blocat în ezitare. Miniștrii PSD au pregătit deja soluții pentru compensarea efectelor creșterii prețurilor la carburanți. Ministrul Energiei și ministrul Agriculturii sunt gata să prezinte aceste propuneri. Ascultă-i și acționează!România are nevoie de decizii rapide. Un premier care nu ia decizii în situații de criză nu poate conduce Guvernul”, este declarația președintelui PSD Olt, Marius Oprescu.