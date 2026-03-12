Educație pentru mediu de Ziua Gărzii Naționale de Mediu. Comisarii din Olt au stat de vorbă cu elevii din Slatina

Joi, 12 martie, de Ziua Gărzii Națională de Mediu, comisarii din cadrul Găzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Olt au marcat momentul printr-o activitate dedicată educației ecologice în rândul tinerilor. Aceștia au susținut o prezentare la Liceul Tehnologic Metalurgic din Slatina, unde le-au vorbit elevilor despre importanța protejării mediului, despre responsabilitatea fiecărui cetățean în prevenirea poluării și despre modul corect de gestionare a deșeurilor. Prin exemple concrete și discuții interactive, elevii au aflat cum pot contribui la protejarea aerului, apei și solului, dar și cât de important este să adopte comportamente responsabile, precum colectarea selectivă sau reducerea consumului de resurse. Activitatea a urmărit să dezvolte spiritul civic și implicarea tinerilor în protejarea naturii, reprezentanții Gărzii de Mediu mulțumind conducerii liceului pentru sprijinul acordat în organizarea întâlnirii.

