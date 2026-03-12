Deveselu. Primarul Marius Aliman anunță începerea lucrărilor de asfaltare pe șapte străzi

Primarul comunei Deveselu, Marius Aliman, a anunțat joi, 12 martie, demararea lucrărilor de asfaltare pe șapte străzi din localitate, atât în Deveselu, cât și în Comanca. Proiectul continuă investițiile în infrastructura rutieră ale administrației locale și duce mai departe inițiative începute în mandatul fostului primar, Aliman. Edilul subliniază că lucrările sunt realizate cu sprijinul echipei din primărie și că, în perioada următoare, asfaltările vor continua cu prioritate pe străzile unde locuiesc cei mai mulți locuitori, în cadrul planului de dezvoltare a comunei.
„Astăzi (n.r. 12 martie) am început lucrările de asfaltare pe șapte străzi din comuna noastră. În satul Deveselu se lucrează pe străzile: Cantonului, Tineretului și Rozelor. În satul Comanca au început lucrările pe străzile: Traian Vuia, Primăverii, Garofiței și Măceșului (Tronson I). Am spus mereu că atunci când promitem, și facem. Aceste lucrări reprezintă încă un vis care prinde contur, un proiect început de tatăl meu, fostul primar Aliman, pe care îl ducem mai departe pentru binele comunei. Mă bucur să am alături o echipă foarte bine consolidată: viceprimarul, administratorul public, consilierul personal și șeful de la SUP. Împreună muncim zi de zi pentru dezvoltarea și curățenia comunei noastre. În același timp, le mulțumesc și colegilor din Primăria Deveselu care mă sprijină în implementarea proiectelor de mare anvergură pentru comunitatea noastră. În perioada următoare vor începe lucrări de asfaltare cu prioritate pe străzile unde locuiesc cât mai multe persoane. Pas cu pas, continuăm să dezvoltăm comuna Deveselu”, transmite primarul comunei Deveselu, Marius Aliman.