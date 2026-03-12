Deputatul Mihai-Adrian Țiu cere Guvernului să oprească hărțuirea fermierilor din Olt

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, acuză Guvernul că tratează abuziv fermierii din județ, după ce peste 3.000 de oi și capre au fost sacrificate din ordinul autorităților, iar despăgubirile promise nu au fost plătite nici după opt luni. Parlamentarul susține că instituțiile statului refuză plata invocând articole de lege deja anulate definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție și îi obligă pe agricultori să își caute dreptatea în instanță. Mihai-Adrian Țiu solicită Guvernului măsuri legislative urgente, plata automată a despăgubirilor și stabilirea unui termen maxim de 30 de zile pentru compensarea fermierilor afectați.

Iată declarația integrala a deputatului: „Situația fermierilor din comunele Crâmpoia și Tufeni, județul Olt, reprezintă un exemplu revoltător al modului în care statul român își tratează propriii producători agricoli. Astăzi, autoritățile statului distrug munca oamenilor și apoi să îi obligă să își caute dreptatea în instanță. De peste opt luni de zile fermierii din județul Olt trăiesc o dramă economică după ce animalele le-au fost sacrificate din ordinul autorităților statului, fără să primească despăgubirile promise. Statul român a luat decizia sacrificării a peste 3.000 de oi și capre, dar în momentul în care a venit vorba despre despăgubiri, instituțiile statului au început să invoce motive și articole de lege pentru a refuza plata acestora. Situația devine cu atât mai gravă cu cât Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că articolele 4 alin. (4) și 8 din HG nr. 1214/2009, articole invocate pentru refuzul despăgubirilor, sunt nelegale și au fost anulate. Cu alte cuvinte, temeiul legal folosit de autorități pentru a refuza despăgubirile nu mai există. Și totuși, în mod revoltător, instituțiile statului continuă să ignore această decizie definitivă a instanței supreme și îi obligă pe fermieri să își caute dreptatea în instanță.

Aceasta situație reprezintă un abuz administrativ. Este inadmisibil ca statul român să sacrifice animalele oamenilor prin ordin administrativ, iar apoi aceiași oameni să fie obligați să plătească avocați și să deschidă procese pentru a primi despăgubiri care li se cuvin de drept. Atunci când deciziile definitive ale instanței supreme nu sunt respectate de instituțiile statului, încrederea cetățenilor în justiție și în autoritățile publice este grav afectată. În calitate de deputat ales de olteni să le reprezint drepturile în Parlament, mă adresez direct Guvernului României. Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, această situație trebuie să înceteze imediat, pentru că astăzi, nu vorbim doar despre o problemă administrativă. Vorbim despre nedreptate, de lipsă de responsabilitate și lipsă de respect față de oamenii care asigură hrana acestei țări. Guvernul României trebuie să răspundă clar de ce instituțiile statului ignoră deciziile definitive ale Înaltei Curți de Casație și Justiție. Oamenii vor să știe de ce fermierii sunt obligați să suporte costuri judiciare pentru a obține despăgubiri legale. Situația cu care se confruntă fermierii din județul Olt confirmă, din păcate, ceea ce fermierii români reclamă de ani de zile: statul român preferă să paseze responsabilitatea între instituții în loc să rezolve problemele oamenilor.

Cine răspunde însă pentru lunile de întârziere și pentru pierderile economice provocate acestor familii? Fermierii români nu trebuie să fie tratați ca niște suspecți permanenți de către propriul stat. Ei sunt oamenii care produc hrană, care mențin în viață satul românesc și care asigură securitatea alimentară a României. Iar în loc să fie sprijiniți, sunt sufocați de proceduri, controale și interpretări birocratice ale legii. De aceea, solicit public Guvernului României măsuri legislative urgente și concrete. Cer public actualizarea imediată a cadrului legislativ privind despăgubirile acordate fermierilor pentru animalele sacrificate din ordinul autorităților, astfel încât plata despăgubirilor să devină automată și obligatorie. Trebuie eliminate toate prevederilor birocratice care obligă fermierii să se adreseze instanțelor pentru a primi despăgubiri legale. Solicit de asemenea stabilirea prin lege a unui termen maxim de plată a despăgubirilor, care să nu poată depăși 30 de zile de la momentul sacrificării animalelor. Iar instituțiile sau funcționarii care refuză sau întârzie plata despăgubirilor fără temei legal să răspundă dacă au acționat în defavoarea fermierilor păgubiți.

Fermierii români nu pot fi transformați în victime ale propriului stat. Nu putem vorbi despre securitate alimentară, despre dezvoltarea agriculturii sau despre protejarea satului românesc în timp ce fermierii sunt împinși spre faliment de deciziile administrative ale statului. România riscă să își distrugă singură zootehnia dacă aceste abuzuri continuă. Un stat responsabil își protejează producătorii agricoli. Un stat iresponsabil îi umilește și îi împinge spre faliment. Guvernul României trebuie să aleagă de care parte se află. Fermierii cer doar respectarea legii și dreptul de a-și continua munca fără să fie hărțuiți de instituțiile statului. Iar Parlamentul României are obligația să corecteze urgent această nedreptate legislativă. Pentru că atunci când fermierii dispar, România devine dependentă de importuri și își pierde suveranitatea alimentară. Un popor unit nu poate fi învins!”