Deputatul Gigel Știrbu: „Patriotismul se votează în Parlament”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, a anunțat miercuri, 11 martie, că a votat în Parlament solicitarea președintelui României care permite Statele Unite ale Americii să desfășoare logistică și tehnică militară pe aeroporturile de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii, decizie pe care o consideră esențială pentru securitatea națională și pentru consolidarea flancului estic al NATO. Parlamentarul condamnă votul împotrivă dat de partidul condus de George Simion, acuzând o contradicție între discursul public despre patriotism și poziția exprimată în plen. Potrivit lui Știrbu, într-un context regional marcat de războiul din apropierea granițelor Europei, întărirea parteneriatului strategic cu SUA reprezintă o garanție de securitate pentru România și un test real al angajamentului politic față de alianțele occidentale.

„Am votat solicitarea Președintelui României prin care Statele Unite ale Americii pot desfășura logistică și tehnică militară pe aeroporturile de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Nu este doar o procedură administrativă. Este un gest de responsabilitate strategică. România este membră NATO, iar Statele Unite sunt principalul nostru partener strategic și garant al securității flancului estic al Alianței. Într-o lume în care războiul bate la granițele Europei, astfel de decizii înseamnă siguranță pentru români, stabilitate pentru regiune și respect pentru angajamentele pe care ni le-am asumat. Dar astăzi s-a întâmplat ceva care spune multe despre ipocrizia unor așa-ziși „suveraniști”. Partidul lui George Simion a votat împotriva. Da, aceiași oameni care urlă zilnic despre patriotism, despre apărarea României și despre suveranitate. Aceiași oameni al căror lider spunea că vrea ca anul 2026 să fie „Anul Statelor Unite în România”. Astăzi, când a fost momentul adevărului, au votat împotriva parteneriatului cu America. Asta nu mai este doar ipocrizie. Este o mască care cade. Când votezi împotriva consolidării prezenței americane în România, într-un moment în care Rusia lui Putin destabilizează regiunea, nu mai poți pretinde că ești patriot. Patriotismul nu se strigă în live-uri pe Facebook. Patriotismul se votează în Parlament. Astăzi s-a văzut clar cine este de partea României și a aliaților noștri… și cine joacă, de fapt, pe agenda Kremlinului. România are nevoie de alianțe solide, nu de suveranism de paradă”, se arată în postarea de pe pagina de socializare a deputatului Gigel Știrbu.