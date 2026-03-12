Acasă Actualitate Anunț public – comuna Movileni

Anunț public – comuna Movileni

De către
Redactia
-
16

COMUNA MOVILENI, cu sediul în sat Movileni comuna Movileni, Str. Principală Nr.176, Judeţul Olt, CIF 4867693, anunţă publicul intresat asupra depunerii solicitării de obţinere a Avizului de Gospodărire a Apelor din partea Apele Române pentru amplasamentul din UAT Movileni, Loc. Movileni, Aleea Crinului, Nr. Cad. 55779, Jud. Olt.

Aceasta investitie: Extindere reţea publică alimentare cu apă – foraj puţ in comuna Movileni, judeţul Olt, presupune realizarea unei noi surse de apă, necesară pentru suplimentarea alimentării cu apă a comunei Movileni, jud. Olt.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată mai sus incepand cu data de 12.03.2026.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.