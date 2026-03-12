Anunț public – comuna Movileni

COMUNA MOVILENI, cu sediul în sat Movileni comuna Movileni, Str. Principală Nr.176, Judeţul Olt, CIF 4867693, anunţă publicul intresat asupra depunerii solicitării de obţinere a Avizului de Gospodărire a Apelor din partea Apele Române pentru amplasamentul din UAT Movileni, Loc. Movileni, Aleea Crinului, Nr. Cad. 55779, Jud. Olt.

Aceasta investitie: Extindere reţea publică alimentare cu apă – foraj puţ in comuna Movileni, judeţul Olt, presupune realizarea unei noi surse de apă, necesară pentru suplimentarea alimentării cu apă a comunei Movileni, jud. Olt.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată mai sus incepand cu data de 12.03.2026.