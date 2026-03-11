Slatina. Despăgubirile pentru exproprierile din cartierul Eugen Ionescu pot fi ridicate

Primăria Slatina le reamintește proprietarilor vizați de exproprierile din cartierul Eugen Ionescu că despăgubirile stabilite sunt deja disponibile la unitatea CEC Bank indicată în documentele primite. Deși o parte dintre beneficiari au ridicat sumele, autoritățile spun că există încă persoane care nu s-au prezentat la bancă pentru a intra în posesia banilor. Pentru ridicarea despăgubirilor, proprietarii trebuie să se prezinte cu actul de identitate în original și cu documentele eliberate de Direcția Administrare Patrimoniu.

„Primăria Municipiului Slatina le reamintește proprietarilor care au ridicat deja de la Direcția Administrare Patrimoniu procesele-verbale și hotărârile privind despăgubirile că sumele acordate pot fi ridicate de la unitatea CEC Bank indicată în documente. Despăgubirile sunt disponibile, însă o parte dintre beneficiari nu s-au prezentat încă la bancă pentru ridicarea banilor. Pentru a intra în posesia sumelor, este necesar să vă prezentați la CEC Bank cu: actul de identitate, în original, documentele primite de la Direcția Administrare Patrimoniu. Dacă ați ridicat deja banii, vă mulțumim! Dacă nu, vă rugăm să mergeți la unitatea bancară indicată pentru a intra în posesia despăgubirilor. Vă mulțumim pentru colaborare!”, tramsmit reprezentanții Primăriei.