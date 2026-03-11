Ministrul Barbu anunță demersuri pentru creșterea exporturilor agricole românești către China

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță noi oportunități pentru fermierii și procesatorii români pe piața asiatică, după o întâlnire cu ambasadorul Chinei la București, Chen Feng. Discuțiile au vizat pregătirea unei viitoare vizite oficiale a ministrului în China, menită să consolideze cooperarea economică și să stimuleze exporturile produselor agroalimentare românești. Potrivit ministrului, prin sprijin instituțional și printr-o promovare mai bună a sectorului agricol național, România ar putea valorifica mai eficient potențialul de colaborare cu partenerii chinezi, în beneficiul fermierilor locali.

„Am primit astăzi (n.r. 10 martie) vizita Excelenței Sale Chen Feng, Ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, pentru a pregăti împreună vizita pe care o voi efectua în perioada următoare în R.P. Chineză. Sunt sigur că prin sprijin instituțional, o bună prezentare a sectorului agricol românesc și a oportunităților de colaborare între agenții economici din România și China, vom crește nivelul exporturilor către piața asiatică, cu beneficii reale pentru fermierii noștri”, transmite ministrul Barbu.