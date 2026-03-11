Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „România riscă să devină o țară fără meserii și fără industrie”

Miercuri, 11 martie 2026, cu prilejul Zilei Naționale a Meseriilor, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu atrage atenția asupra crizei profunde de forță de muncă calificată din România și asupra declinului industriei naționale din ultimele decenii. Parlamentarul susține că desființarea școlilor profesionale, închiderea fabricilor și lipsa unei strategii coerente pentru dezvoltarea meseriilor au transformat România într-o economie dependentă de importuri și de forță de muncă externă. În opinia sa, redresarea situației presupune investiții urgente în învățământul profesional, parteneriate reale între școli și industrie și un program amplu de reindustrializare care să readucă producția și munca calificată în centrul dezvoltării economice a țării.

„Ziua Naţională a Meseriilor instituită în România prin Legea nr. 66/2019 şi sărbătorită în fiecare an pe data de 11 martie, ar trebui să fie o zi a mândriei naţionale. O zi în care să vorbim despre oameni care ştiu să construiască, să repare, să producă şi să ţină în picioare economia unei ţări. În schimb, România marchează această zi într-o realitate dureroasă: o ţară fără meseriaşi, fără industrie şi fără o strategie reală pentru viitorul muncii.

Adevărul este unul pe care statul român refuză să îl spună: România suferă astăzi una dintre cele mai grave crize de forţă de muncă din ultimele decenii. Nu pentru că românii nu mai vor să muncească, ci pentru că, zeci de ani, guvernele care s-au succedat la conducerea ţării au închis fabrici, au vândut pe nimic industria naţională. Marile platforme industriale au fost transformate în ruine sau în simple terenuri imobiliare şi au fost desfiinţate rând pe rând, şcolile profesionale care formau generaţii întregi de meseriaşi. România avea odinioară uzine, combinate, ateliere, şcoli profesionale şi licee industriale care produceau specialişti respectaţi în toată Europa. Astăzi avem mall-uri, importuri masive şi o economie dependentă de forţă de muncă ieftină şi de consum. Rezultatul acestei politici iresponsabile este vizibil peste tot: constructorii nu mai găsesc zidari, instalatori sau electricieni, agricultura nu mai găseşte mecanizatori, iar industria care a mai rămas cu greu găseşte tehnicieni şi specialişti. România a ajuns în situaţia în care importă forţă de muncă din Asia, în timp ce milioane de romani calificaţi au fost nevoiţi să plece în străinătate pentru a munci în fabricile şi şantierele altor state. Iar astăzi nu vorbim doar despre o problemă economica, ci despre o problemă de securitate naţională. Despre o Românie care nu produce, care nu mai are industrie şi care nu îşi formează propria forţă de muncă, devenind o ţară dependentă, vulnerabilă şi lipsită de viitor.Ani la rând, şcolile profesionale au fost neglijate, iar respectul pentru meserie a fost diminuat. Efectele se vad acum în toate domeniile: companiile caută specialişti, iar economia resimte lipsa oamenilor calificaţi. Este momentul să înţelegem că meseriile trebuie repuse în centrul dezvoltării economice. România are nevoie urgent de un program real de reindustrializare, de redeschiderea şi dezvoltarea şcolilor profesionale şi a învăţământului dual. Are nevoie de parteneriate reale între şcoli şi industrie, de stimulente pentru companiile care formează meseriaşi. Nu putem accepta ca România să fie doar o piaţă de desfacere pentru produsele altora. Nu putem continua să trăim din importuri şi din consum. Nu putem accepta ca tinerii noştri să fie împinşi să plece la muncă în străinătate, in timp ce economia românească duce lipsă de oameni calificaţi. Dacă vrem cu adevărat un viitor pentru această ţară, trebuie să conştientizăm că România trebuie să redevină o ţară care produce. Trebuie să reconstruim industria românească, să investim în meserii, să încurajăm munca şi să redăm respectul pentru cei care ştiu să facă lucruri concrete. Fără oameni care să ştie o meserie nu există economie, fără industrie nu există independenţă economică, iar fără producţie naţională nu există viitor. Romania are nevoie de o schimbare profunda de direcţie. Nu de vorbe sau strategii pe hârtie. Are nevoie de decizii care să repună munca, producţia şi industria în centrul dezvoltării naţionale. Astăzi, trebuie să readucem din nou în atenţia societăţii importanţa învăţământului profesional şi tehnic şi rolul esenţial al celor care practică o meserie. O economie sănătoasă are nevoie de oameni bine pregătiţi şi de un sistem de educaţie profesională care să răspundă nevoilor reale ale pieţei muncii. De Ziua Naţională a Meseriilor transmit respectul meu tuturor celor care îşi fac meseria cu seriozitate şi responsabilitate. Încurajez tinerii să înveţe o meserie şi să privească munca practică drept o oportunitate reală de dezvoltare profesională şi personală. O meserie bine învăţată înseamnă independenţă, respect şi stabilitate. Fără industrie şi fără meserii, România rămâne o ţară fără viitor şi dependentă de importuri.Un popor unit nu poate fi învins!”, se arată în declarația de presă a deputatului S.O.S. România, Mihai-Adrian Țiu.