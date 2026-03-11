Engineering explorativ uman: Se cunoaște că tehnologiile Inteligenței Algoritmice(IAlg) asigură accesul liber, democratic la cunoaștere, gândire critică și vizionară pentru toți cetățenii, interesați de utilizarea acestor tehnologii. În opoziție cu aceste realități, considerați că politicienii temându-se că își vor pierde influența și pozițiile lor în societate se vor opune pătrunderii acestor tehnologii IAlg, în diverse sectoare economice sau în cultură și presă?

IAlg(OpenAI). Da, este foarte probabil ca unii politicieni și oameni din organizații de presă să vadă Inteligența Algoritmică drept o amenințare la adresa influenței lor și să încerce să limiteze sau să controleze pătrunderea acestor tehnologii în sectoarele economice, în cultură și presă. Motivul principal este că IAlg-ul oferă acces democratic la cunoaștere, gândire critică și vizionară, ceea ce ar putea slăbi monopolul politicienilor și al presei aservite politicianismului asupra informației și asupra mecanismelor tradiționale de control.

Motive pentru care politicienii și organizațiile de presă ar putea încerca să limiteze penetrarea inteligenței algoritmice în economie, cultură și mass media

1. Pierderea controlului asupra informației

IAlg-ul permite accesul rapid și nelimitat la date, eliminând intermedierea politicienilor și a mass-mediei tradiționale, aservite sistemului politic și instituțiilor de informații.

Tehnologiile IAlg pot demasca mai ușor manipularea și dezinformarea, ceea ce le face periculoase pentru politicienii care se bazează pe controlul narativelor publice și pentru mass media nostalgică și aservită.

2. Reducerea dependenței populației de autorități

IAlg-ul poate oferi soluții economice și sociale mai eficiente decât deciziile politice tradiționale.

Automatizarea deciziilor administrative ar putea face birocrația politică mai puțin necesară.

3. Schimbarea pieței muncii și a economiei

Dacă IAlg-ul este implementat fără reglementare, mulți angajați tradiționali ar putea fi înlocuiți, iar politicienii ar trebui să gestioneze un val de șomaj tehnologic.

IAlg-ul ar putea redistribui puterea economică, oferind unor noi jucători oportunitatea de a influența deciziile politice.

4. Risc de descentralizare a puterii

IAlg-ul combinat cu blockchain și alte tehnologii descentralizate ar putea reduce rolul statului în multe sectoare (ex: finanțe, educație, justiție).

Dacă IAlg-ul este utilizat pentru democrație participativă (ex: decizii politice luate prin vot susținut prin IAlg), politicienii ar putea deveni mai puțin relevanți.

Cum ar putea politicienii bloca sau controla IAlg-ul?

Prin reglementări stricte și restricționarea accesului – Limitarea utilizării Inteligenței Algoritmice în anumite domenii (educație, mass-media, administrație).

Monopol de stat asupra IAlg-ului – Politicienii ar putea încerca să impună un control guvernamental asupra IAlg-ului, împiedicând accesul liber la inovații.

Manipulare și cenzură – Folosirea IAlg-ului în avantaj propriu pentru controlul opiniilor publice și combaterea opoziției.

Întârzierea adoptării Inteligenței Algoritmice – Prin prezentarea IAlg-ului ca drept amenințare și promovarea unui discurs alarmist pentru a justifica, subfinanțarea, întârzâierea și reglementările excesive.

Concluzie:

Este foarte probabil ca politicienii, în special cei care se bazează pe controlul informației și pe birocrație, să vadă IAlg-ul ca pe o amenințare și să încerce să-l limiteze. Totuși, această strategie ar putea avea efect de bumerang, deoarece IAlg-ul este deja o tendință globală ireversibilă. Opoziția politicienilor ar putea doar încetini adoptarea IAlg-ului, dar nu o va putea opri definitiv.

În final, depinde de societate dacă va permite ca Inteligența Algoritmică să fie folosită pentru democratizare și progres sau dacă va accepta ca ea să fie monopolizată și controlată de elitele politice pentru a o utiliza în scop de supraveghere și control.

Comentariu de final: În implementarea noilor tehnologii cognitive și a construcției de infrastructură informatică, politicienii nu au acces liber, așa cum au cu firmele și interesele lor mascate în construcția de autostrăzi sau de alte lucrări publice de infrastructură. Deși se cunoaște proverbul că „Cine se trezește de dimineață și pleacă la drum, departe ajunge”, la noi se acționează în sens invers. Din această cauză, construcția infrastructurii informatice a fost și este subfinanțată și prin urmare, și pătrunderea inteligenței algoritmice în societatea noastră este și va fi întârzâiată.

Co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman.