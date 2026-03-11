816 locuri în liceele militare. Elevii de clasa a VIII-a din Olt se pot înscrie până pe 3 aprilie

Elevii de clasa a VIII-a din județul Olt care se gândesc la o carieră militară au la dispoziție 816 locuri în cele cinci colegii naționale militare din țară, pentru anul de învățământ 2026-2027. Recrutarea este realizată de Centrul Militar Județean Olt, iar înscrierile se fac până la 3 aprilie 2026. Candidații trebuie să promoveze evaluarea națională și să nu împlinească 16 ani în cursul acestui an. Pe durata studiilor, elevii beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament și pregătire, iar admiterea presupune probe fizice, psihologice și un interviu de evaluare.

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Olt, activități de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, viitori absolvenţi ai învăţământului gimnazial, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ. Pentru anul de învăţământ 2026/2027, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din municipiul Slatina şi judeţul Olt cu o ofertă educaţională generoasă: * 816 locuri pentru învăţământul liceal militar, alcătuit din 5 colegii naţionale militare:

1. Colegiul naţional militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, judeţul Prahova – 168 locuri;

2. Colegiul naţional militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia, judeţul Alba- 168 locuri;

3. Colegiul naţional militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava- 168 locuri;

4. Colegiul naţional militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova, judeţul Dolj- 168 locuri;

5. Colegiul naţional militar „Alexandru Ioan Cuza”, Constanța, judeţul Constanța- 144 locuri.

Se primesc candidaţi care sunt înmatriculaţi în clasa a VIII-a, care fac dovada promovării evaluării/ testelor naţionale şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an.

Înscrierea candidaților (prin completarea unor formulare obținute de la Biroul Informare-Recrutare) termen limită: 03.04.2026. Susținerea probelor de selecție în Centrul Zonal de Selecție și Orientare ,,Avram Iancu” din Alba-Iulia în perioada 16.03-19.04.2026, care constau în:

– probe fizice (prima zi);

– probe psihologice (ziua a 2-a);

– interviul de evaluare final (ziua a 2-a).

Vizita medicală (doar candidații care au fost admiși la probele de selecție) în cadrul Spitalului Militar din Craiova în perioada 23.03.-24.04.2026.

Finalizarea dosarelor la biroul Informare-Recrutare pănă pe data de 01.05.2026

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Olt;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Alba-Iulia;

– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Olt;

– participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ;

– efectuarea unui examen medical la o unitate sanitară militară (Spitalul Militar Craiova).

”Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv. Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Olt, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Olt, situat în Slatina, strada Drăgănești nr. 29; luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30 – 16.30, marţi între orele 10.30 -18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele (BIR) 0349412979”, transmit reprezentanții CMJ Olt.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site–ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.