Slatina. Plățile pentru taxe locale revin în sistem actualizat, cu proceduri noi pentru facilități

Primăria municipiului Slatina anunță modificări importante pentru contribuabili, după schimbările legislative introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 9/27.02.2026 și actualizarea sistemului informatic pentru impozite și taxe locale. De la sfârșitul acestei săptămâni, plățile către bugetul local vor putea fi efectuate în noul sistem. În același timp, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, precum și reprezentanții lor legali, sunt chemate la Direcția Economică a primăriei pentru reînnoirea cererilor de acordare a reducerilor la impozite. Potrivit noilor prevederi, acestea pot beneficia de reduceri de 50%, respectiv 25% la impozitul pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un singur autovehicul, în baza documentelor justificative depuse la Serviciul Impozite și Taxe Locale.

„Primăria Municipiului Slatina informează cetățenii că, în urma modificărilor legislative aduse prin O.U.G. nr. 9/27.02.2026, privind facilitățile acordate persoanelor încadrate în grad de handicap, precum și a actualizării sistemului informatic pentru impozite și taxe locale, începând de la sfârșitul acestei săptămâni plățile pentru impozitele și taxele locale se vor putea efectua în sistemul actualizat. Totodată, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, precum și reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de facilități la plata impozitelor și taxelor locale, sunt rugate să se prezinte la Direcția Economică – Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Slatina pentru reînnoirea solicitării de acordare a reducerilor, în baza documentelor justificative. Documente necesare: cerere tip, certificatul de încadrare în grad de handicap / dovada reprezentantului legal, actul de proprietate al imobilului de domiciliu pentru care se solicită reducerea, certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport (capacitate cilindrică sub 2000 cm³ – pentru un singur autovehicul, la alegerea contribuabilului), actul de identitate. Documentele se vor prezenta în original și copie, certificată conform cu originalul. Conform noilor prevederi legale: persoanele cu handicap grav beneficiază de reducere de 50% la impozitul pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent și pentru un mijloc de transport, persoanele cu handicap accentuat beneficiază de reducere de 25% pentru aceleași categorii de impozite. Reducerea se acordă pe baza documentelor justificative depuse la organul fiscal local și se aplică conform prevederilor legale în vigoare. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!”, se arată în comunicatul Primăriei municipiului Slatina.