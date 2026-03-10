Senatorul Petre Cezar critică noua taxă pe electrocasnice: „Consumatorii sunt puși din nou să plătească pentru politici prost gândite”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, critică modul în care autoritățile române transpun directivele europene în legislația națională, acuzând lipsa unei adaptări reale la nevoile economiei locale. Parlamentarul atrage atenția că proiectul de lege privind reciclarea echipamentelor electrice introduce o taxă suplimentară în prețul electrocasnicelor, inclusiv pentru produse fabricate înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, ceea ce va duce la scumpiri pentru consumatori. În opinia sa, în loc să stimuleze dezvoltarea unei industrii profitabile de reciclare și să investească în infrastructură modernă de colectare, statul preferă să transfere costurile către cetățeni, ratând oportunitatea de a valorifica materialele rare din deșeurile electronice și de a crea noi locuri de muncă în acest sector.

„Ori de câte ori aude către o transpunere a unei directive europene într-o lege în România, mă gândesc că cineva a luat în considerare și faptul că ea trebuie adaptată nevoilor noastre. Din nefericire și astăzi această lege trece peste acest punct și nu s-a făcut o minimă analiză și nu s-a adaptat la specificul românesc. Pentru că în textul propus se menționează că se va introduce o taxă în prețul electrocasnicelor pentru a acoperi costuri de reciclare, culmea pentru niște costuri și pentru niște produse care au fost fabricate anterior intrării legii în vigoare. Trăim într-o lume în care toate țările se luptă să obțină materiale și metale rare, metale valoroase din echipamentele scoase din uz. În trecut China a importat masiv astfel de deșeuri pentru a recupera materii prime și astăzi sunt mai multe state care fac același lucru pentru a-și susține industriile moderne. Din nefericire România nu numai că nu încurajează industria de reciclare așa cum ar trebui să o facă, dar pune și o taxă pe aceste electrocasnice care se va reflecta în prețul final al acestor produse. De ce în România nu se poate recicla în mod profitabil? Au apărut cumva pe lângă băieții deștepți din energie și băieții deștepți din sectorul deșeurilor electronice? În loc să încurajați investițiile în infrastructura de reciclare și să susțineți dezvoltarea unei industrii care ar putea crea locuri de muncă, dumneavoastră preferați să introduceți noi taxe pentru consumatorii. De ce nu finanțați dezvoltarea industriei de reciclare și a centrelor de colectare moderne? De ce nu creați mecanisme prin care reciclarea să devină eficientă și profitabilă în același timp în loc să transformați din nou cetățeanul de rând în principalul plătitor al acestor politici prost gândite”, este declarația senatorului Petre Cezar.