Prefectura Olt anunță o procedură simplificată. Cazierul judiciar nu mai este necesar la depunerea cererii pentru permisul de conducere

Cetățenii din județul Olt care depun cereri pentru obținerea permisului de conducere nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar. Verificarea situației juridice a solicitantului se face direct la ghișeu, prin consultarea bazelor de date oficiale, cu acordul acestuia, anunță Instituția Prefectului – Județul Olt. Măsura simplifică procedura administrativă și reduce documentele necesare pentru cei care solicită permisul auto.

„Instituția Prefectului – Județul Olt informează că, pentru operațiunile desfășurate la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, nu mai este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru obținerea permisului de conducere. Verificarea situației juridice a solicitantului se realizează direct la ghișeu, prin consultarea bazelor de date disponibile, pe baza consimțământului exprimat de acesta. În aceste condiții, solicitantul nu mai trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar, indiferent dacă acesta este obținut în format fizic sau electronic. Lista documentelor necesare pentru operațiunile specifice înmatriculărilor auto, a examinărilor auto și a obținerii permiselor de conducere poate fi consultată aici: https://dgpci.mai.gov.ro/documents-and-forms/inmatriculari

Instituția Prefectului – Județul Olt recomandă cetățenilor să se informeze din surse oficiale cu privire la procedurile administrative aplicabile”, transmit reprezentanții Instituției Prefectului.