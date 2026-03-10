Prefectul județului Olt Emil Albotă, președintele CJ Olt Marius Oprescu și reprezentanții Distribuție Energie Oltenia, discuții despre rețeaua electrică

Fluctuațiile de tensiune, întreruperile frecvente de curent din unele localități și dificultățile de racordare la rețea au fost principalele teme discutate, luni, 9 martie, la Consiliul Județean Olt, într-o întâlnire între prefectul Emil Florin Albotă, conducerea CJ și reprezentanții Distribuție Energie Oltenia. Autoritățile au analizat problemele semnalate de locuitorii județului, dar și planurile de investiții și modernizare ale companiei, care ar trebui să ducă la creșterea fiabilității rețelei electrice, în special în mediul rural.

„Astăzi (n.r. 9 martie), la sediul Consiliului Județean Olt, prefectul județului, Albotă Emil Florin, a participat la o întâlnire de lucru organizată la inițiativa companiei Distribuție Energie Oltenia, având ca temă discutarea proiectelor aflate în derulare și analizarea direcțiilor viitoare de colaborare.

Discuțiile s-au desfășurat alături de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, şi de reprezentanți ai Consiliului Județean Olt, în dialog cu echipa de conducere a Distribuție Energie Oltenia, reprezentată de Ondrej Safar – CEO, Eugen Butoarcă – Chief Operating Officer și Angelica Barbu – Chief Administrative Officer, precum și de alți specialiști ai companiei. În cadrul întâlnirii prefectul județului a prezentat o analiză privind principalele probleme semnalate în județul Olt în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică – fluctuații de tensiune, întreruperi ale alimentării în anumite zone, în special în mediul rural, timpi de intervenție în cazul avariilor și dificultăți de racordare pentru locuințe sau investiții noi. De asemenea, au fost analizate planurile de investiții și lucrările de modernizare prevăzute pentru perioada următoare, subliniind necesitatea ca aceste investiții să răspundă cât mai bine problemelor reale din teren și să contribuie la creșterea fiabilității rețelei electrice din județ. Dialogul instituțional și colaborarea constantă cu operatorii de utilități rămân esențiale pentru identificarea soluțiilor care pot îmbunătăți serviciile oferite cetățenilor din județul Olt”, se arată în comunicatul Instituției Prefectului – Județul Olt.