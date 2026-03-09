Seniorii din Slatina au sărbătorit Ziua Internațională a Femeii alături de primarul Mario De Mezzo

Ziua Internațională a Femeii a fost marcată într-o atmosferă caldă la Clubul Seniorilor din Slatina, unde doamnele din comunitate au fost sărbătorite cu flori, dans și voie bună. Evenimentul organizat de Direcția Generală de Asistență Socială a reunit zeci de seniori, iar primarul Mario De Mezzo le-a transmis urări de sănătate și o primăvară plină de bucurii, subliniind importanța respectului și solidarității în comunitate.

„Primăria Slatina, prin Direcția Generală de Asistență Socială Slatina – Clubul Seniorilor, a organizat o întâlnire specială dedicată Zilei de 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii. Evenimentul a fost un prilej de bucurie și recunoștință pentru doamnele din comunitatea noastră. Primarul Mario De Mezzo a fost alături de seniorii prezenți și a oferit flori doamnelor, în semn de apreciere pentru rolul esențial pe care îl au în familie și în viața comunității. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și plină de energie: au dansat, au socializat și s-au împărtășit momente frumoase, demonstrând încă o dată că spiritul comunității din Slatina este unul viu și plin de optimism. Cu acest prilej, primarul le-a transmis tuturor doamnelor urări de sănătate, o primăvară frumoasă și multe bucurii alături de cei dragi, subliniind importanța unei comunități unite, construite pe respect, grijă și solidaritate. Mulțumim tuturor seniorilor pentru prezență și pentru că, împreună, transformăm Clubul Seniorilor într-un loc al prieteniei și al momentelor frumoase!”, transmit reprezentanții Primăriei municipiului Slatina.