Procesul Ungureanu, Rotea și ceilalți. Instanța solicită propria expertiză

Separația puterilor în stat are la rândul ei și o separație în cadrul fiecăreia dintre ele. Dacă vorbim de trei puteri, legislativă, executivă, judecătorească, fiecare trebuie să aibă componente solide de funcționare internă, altfel, fundamentul funcționării unui stat democratic este alterat și duce, inevitabil, spre o impunere a neadevărului în defavoarea adevărului.

Unul dintre cele mai mediatizate procese aflat în ultimii ani pe rolul instanței la Tribunalul Olt, este cel în care sunt trimiși în judecată primarul comunei Vitomirești Robert Rotea, omul de afaceri Mircea Ungureanu, alți funcționari publici și oameni de afaceri. Pe scurt, o lucrare aflată în execuție și în prezent, derulată pe raza comunei Vitomirești privind modernizarea prin asfaltare a rețelei de drumuri comunale, începută în 2019, este la scurt timp oprită de o anchetă a DNA în care se reține neconformitatea generală a acesteia. Prejudiciul estimat la a doua încercare printr-o expertiză comandată și plătită de DNA în jurul valorii de 30 de milioane de lei. Se anulează o stare de fapt, adică existența rețelei de drumuri, care chiar dacă sunt în faza de șantier deservesc comunitatea din zonă exact ca alte drumuri similare, executate oriunde, predate beneficiarului.

Cu aceste suspiciuni împotriva părților s-a constituit un dosar trecut de la faza de rechizitoriu, pe repede înainte prin camera preliminară, direct la instanța de fond de la Tribunalul Olt. Aici, misiunea de a afla adevărul îi revine judecătorului de caz Mihaela Botea. Termene scurte, depoziții de martori care confirmă existența drumurilor, aspecte ce țin de execuția lucrărilor, beneficiul public al asfaltului din comună, o poziție cât cuprinde de contrară din partea procurorului de ședință, desemnat de DNA să apere interesele acuzării.

O atitudine deschisă spre adevăr a judecătorului de caz

Sub presiunea soluționării unui dosar unde concurența din domeniu, conectată la factorul politic local nu se vede dar există, judecătorul de caz ceruse anterior termenului de vineri, 6 martie, o expertiză la cel mai avizat institut național din domeniu, CESTRIN, tocmai pentru a elucida contradicția dintre acuzare și apărare privind straturile suport executate înainte asfaltării propriu-zise. Răspunsul oferit de CESTRIN cu o puternică componență tehnică nu servește acuzării, cea care spune că asfaltul nu s-a așternut direct pe pământ, dar nu definește cu exactitate, pentru a crea o opinie completă judecătorului din dosar.

Astfel, după solicitări repetate la termenele anterioare privind efectuarea unei expertize în contradictoriu cu cea a acuzării, solicitări trecute la index, de data aceasta cu toată opoziția procurorului, magistratul a dispus propria expertiză în dosar pentru a vedea ce se află în fapt la Vitomirești: o rețea de drumuri modernizate sau un dosar fabricat de acuzare pentru a interveni în… economia de piață a concurenței din zona de construire a infrastructurii rutiere.

O decizie contestată de procuror, acceptată de apărătorii persoanelor în cauză

Unul dintre apărători, este vorba de avocatul Marius Ionescu, explică ce înseamnă acest pas în elucidarea dosarului Rotea, Ungureanu și ceilalți. Iată o poziție a acestuia, față de ce s-a întamplat la termenul din 6 martie: „Astăzi a fost admisă expertiza tehnică judiciară, dispusă de instanța de judecată, ca urmare a tuturor probelor administrate, precum și a răspunsului laboratorului CESTRIN, care a survenit în condițiile în care instanța de judecată a cerut clarificări cu privire la probele prelevate de către acest laborator și analizele de la dosar.

Răspunsul CESTRIN este conform adevărului. Ceea ce au prelevat dumnealor și se regăsește în raportul de încercare, în acel raport de încercare, curba granulometrică, explică destul de clar faptul că nu există argilă în probele prelevate, deci nu există pământ.

Există pietriși, există nisip, există piatră spartă, doar agregate puse în operă de cineva.

O zestre a drumului, așa cum o denumește Ministerul Public, nu poate exista fără pământ. Pământ care în încercările de laborator se traduce prin argilă”.

Expertul care urmează să fie desemnat va fi nominalizat de către judecătorul de caz, o provocare și pentru acesta în condițiile date de faptul că au trecut mai bine de cinci ani de la sistarea lucrărilor pe șantierul de la Vitomirești, urmare a măsurii luate de DNA, dar chiar și așa, analizând sub imperiul timpului consumat, un inginer constructor specializat în expertize poate să constate ce s-a întamplat la momentul execuției propriu-zise a lucrărilor. Iar dacă acest lucru se va face fără părtinire, fără presiune din partea acuzării, cu onestitate în raport cu interesul general al cauzei, va fi evident întocmit un document care să fundamenteze o stare de fapt care poate să nici nu convină acuzării, acuzare care nu este apriorică unui adevăr care trebuie să triumfe. De aici încolo urmează desemnarea expertului de pe lista celor autorizați de Tribunalul Olt, fixarea unor obiective de raport ce trebuie analizate, lucrarea efectivă pe teren, întocmirea unui raport ce urmează să fie prezentat instanței, acuzării, apărării și de ce nu și opiniei publice, acolo unde interesele altora au încercat să contureze în spațiul public ideea că un constructor de infrastructură cum este Mircea Ungureanu este într-o situație dificilă. Rămâne ca timpul să genereze acțiuni în sensul celor de mai sus, răspunsuri în cauză și efectele luminării depline pentru toți cei interesați dar și pentru cei care de pe margine vor să vadă o justiție corectă. Practic, o altă declarație făcută de avocatul Marius Ionescu, cu privire la cele recente petrecute în dosar conturează fotografia zilei de la termenul din 6 martie 2026. „În opinia noastră, această expertiză poate lămuri, o dată pentru totdeauna, faptul că lucrările au fost sau nu executate. Nu sunt eu în măsură la acest moment să spun ce va constata această expertiză. Dar va constata dacă lucrările au fost executate sau nu.

Între timp, calitatea lucrărilor s-a degradat. Aceștia sunt alți factori care trebuie avuți în vedere, pentru că au trecut cinci ani de zile, iar lucrările nu au fost finalizate (șantierul a fost oprit de DNA – n.r.). Nu sunt rigole, nu sunt scurgeri de apă, sunt mulți factori care intervin. Dar, cu atât mai mult, faptul că la momentul prelevării probelor era zero argilă, asta înseamnă că nu era pământ amestecat cu ceva, lucrările fiind făcute conform. Era doar agregat mineral pus în operă de către cineva”.