Peste 400 de sancțiuni aplicate și 21 de permise reținute de polițiștii olteni în weekend

Polițiștii olteni au desfășurat, în weekend, o serie de acțiuni menite să asigure un climat corespunzător de ordine și siguranță publică, precum și să reducă riscul producerii accidentelor rutiere. Activitățile au fost concentrate pe prevenirea faptelor de violență și pe depistarea conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație. O atenție deosebită a fost acordată identificării șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, dar și celor care depășesc limitele legale de viteză. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, în această perioadă polițiștii au intervenit la 107 solicitări ale cetățenilor, dintre care 94 au fost sesizate prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

În urma controalelor și verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 420 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 200.000 de lei. Pentru abaterile constatate în trafic, polițiștii au reținut 21 de permise de conducere. Dintre acestea, 16 au fost suspendate pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h, două pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise, iar trei pentru alte încălcări ale legislației rutiere. De asemenea, au fost retrase 21 de certificate de înmatriculare, în cazul unor autovehicule care prezentau defecțiuni tehnice sau nu îndeplineau obligațiile legale. Totodată, polițiștii au constatat șapte infracțiuni la regimul rutier.

Unul dintre cazurile depistate a avut loc în dimineața zilei de 8 martie, în jurul orei 08:20, când polițiștii Serviciului Rutier Olt au oprit pentru control, pe Drumul Județean 677, în afara comunei Șopârlița, un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani din orașul Balș. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

„Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.