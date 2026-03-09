O nouă săptămână de filme pentru toate gusturile la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina

O nouă săptămână de filme pentru toate gusturile la Cinema „Eugen Ionescu”...

La Cinema „Eugen Ionescu” Slatina începe o nouă săptămână de proiecții dedicate tuturor categoriilor de public. În perioada 9-15 martie, cinefilii sunt invitați zilnic la animații pentru cei mici, dar și la filme de aventură, comedie și acțiune, programate pe parcursul întregii zile, iar accesul publicului este gratuit.

Programul complet:

14:45 – Bolt (3D, dublat)

16:00 – Rio (3D, dublat)

16:30 – Frozen (3D, dublat)

18:00 – Anaconda

18:30 – Noi ne îngropăm morții (3D)

20:30 – Five Nights at Freddy’s 2 (3D)

20:45 – Predator: Ținuturi Sălbatice (3D)