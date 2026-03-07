ITM Olt. Amenzi de peste 330.000 de lei și cazuri de muncă nedeclarată descoperite

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au desfășurat, în luna februarie 2026, o amplă acțiune de control în județ, verificând modul în care angajatorii respectă legislația în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Potrivit instituției, au fost efectuate 251 de controale în mai multe domenii de activitate, printre care construcțiile, comerțul cu amănuntul și transportul rutier de mărfuri și persoane.

În urma verificărilor, inspectorii au identificat 291 de deficiențe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Printre cele mai frecvente probleme constatate se numără: neplata la termen a salariilor, la data prevăzută în contractele individuale de muncă, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea la timp în platforma Reges-Online a contractelor individuale de muncă sau a modificărilor acestora, lipsa contractelor individuale de muncă în formă scrisă, neacordarea sau neutilizarea echipamentului individual de protecție, neefectuarea controlului medical periodic al angajaților.

Pentru abaterile constatate, inspectorii au aplicat 115 sancțiuni, dintre care 100 avertismente și 15 amenzi, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale fiind de 334.000 de lei. În cadrul controalelor din februarie, au fost descoperite șase persoane care lucrau fără forme legale. Cei trei angajatori care utilizau muncă nedeclarată au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 240.000 de lei.

De asemenea, în cursul lunii februarie au fost raportate către ITM Olt 22 de evenimente de muncă, în care au fost implicați 22 de lucrători care desfășurau activitate pe teritoriul județului. În prezent, aceste cazuri se află în curs de cercetare la angajatorii unde s-au produs incidentele.