Brebeni. A murit Mărinică!

În titlu ar fi trebuit scris… „A murit fostul primar al comunei Brebeni, Marian Ivan”. Însă, pentru comunitatea locală, și nu numai, Mărinică este apelativul folosit de consăteni în cele două decenii în care a fost primar în localitate.

A venit primar în 1996, ulterior, după o pauză, între 2008 și 2012 a revenit în funcție până în 2024.

În vârstă de 68 de ani, urmare a unei afecțiuni medicale, Marian Ivan a încetat din viață vineri, 6 martie la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Rămâne în memoria comunității prin empatie față de oameni, un om poate prea puțin apreciat de oameni care au folosit politic felul său de a fi.