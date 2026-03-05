Spitalul Județean de Urgență Slatina. Reguli clare pentru folosirea biocidelor și prevenirea infecțiilor

Asistenții șefi ai secțiilor din cadrul Spitalul Județean de Urgență Slatina au participat la o sesiune de instruire dedicată utilizării corecte a produselor biocide, esențiale în activitățile de dezinsecție și curățenie. Conducerea medicală a prezentat protocoalele privind decontaminarea spațiilor și a aparaturii, folosirea echipamentelor de protecție și respectarea timpilor de contact, cu accent pe prevenirea infecțiilor nosocomiale și menținerea unor condiții sigure pentru pacienții din Slatina și județul Olt.

„Asistenții șefi ai secțiilor Spitalului Județean de Urgență Slatina au fost instruiți despre modul de utilizare al produselor biocide, folosite pentru acțiunile de dezinsecție și curățenie. Directorul de Îngrijiri Medicale, Mirela-Georgeta Stăncioiu, dr. Cătalin-Iulian Pătru, Medic Șef SPIAAM și dr. Maria Vasilescu, medic epidemiolog au prezentat Protocolul pentru utilizarea acestor substanțe, curățarea spatiilor și a aparaturii medicale, utilizarea echipamentului de protecție si respectarea timpului de contact. S-a pus accent pe verificarea graficelor de lucru și a grupurilor sanitare deoarece respectarea regulilor de curățenie și folosirea corectă a produselor preveni infecțiile nosocomiale și asigurară condiții bune de îngrijire pentru pacienții noștri! Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt!”, transmit reprezentanții SJU Slatina.